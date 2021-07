Apple Watch Series 7: změna plánu, na redesign a nové senzory zapomeňme

Zdroj: XDA-Developers

Nová generace chytrých hodinek Apple Watch Series 7 bude představena už na podzim. Jak je už zvykem, čím blíže datu představení jsme, tím více o nepředstaveném produktu víme. Původně jsme měli za to, že se Apple zaměří na redesign a nové senzory. To ale nyní vyvrací zpráva od EDN (Economic Daily News).

Apple Watch Series 7

Apple by se totiž mohl letos zaměřit na výrazné zlepšení baterie. Hodinky by totiž měly nabídnout více prostoru, který by společnost využila pro implementaci větší baterie a přidání dalších zdravotních senzorů. Apple ale může prý přidání senzorů odložit až do příštího roku.

Apple pracoval na zavedení senzorů glukózy v krvi pro Apple Watch. Technologicky se blíží k určité dokonalosti, ale přeci jen si ještě několik let budeme muset počkat. Očekává se, že redesign hodinek dorazí až příští rok, přičemž konstrukce by měla být o něco silnější.

Očekává se, že Apple Watch Series 7 nabídnou standardní plochý design s možná o něco větším displejem a menšími rámečky, nový výkonnější čip U1 a další funkce pro sledování zdraví a kondice. Můžeme se ale dočkat také vylepšeného bezdrátového připojení. Pokud by se společnosti skutečně podařilo umístit větší baterii, mohlo by to znamenat, že hodinky mohou být konečně třídenním nebo vícedenním zařízením.

