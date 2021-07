iPad s OLED displejem už za dva roky

Očekává se, že Apple uvede svůj první OLED iPad v roce 2023. S touto informací přišla společnost Display Supply Chain Consultants (DSCC) ve své nejnovější čtvrtletní zprávě o OLED dodávce. Apple vstoupí na trh s 10,9palcovým AMOLED iPadem, což by ve výsledku mohl být model iPad Air.

O práci společnosti Apple na OLED iPadu jsme již několikrát psali a obrovský počet spekulací téměř potvrzuje, že je tato technologie ve vývoji. Právě teď jsou OLED displeje omezeny na novou sérii iPhone 13, Apple Watch a MacBook Pro s Touch Barem. Apple však pracuje na zavedení OLED panelu i pro ostatní Macy a iPad.

S největší pravděpodobností nový iPad dorazí v průběhu roku 2023, spekuluje se hlavně o březnu. Prvním OLED modelem by měl být spíše Air než Pro, přičemž pro iPad Pro bude společnost i nadále používat technologii mini-LED.

OLED technologie je obecně drahá, což je důvod, proč byla technologie omezena pouze na menší zařízení, jako je iPhone a Apple Watch. Když bude panel v iPadu, nabídne zařízení vyšší jas, kontrast, hlubší černou a širší pozorovací úhly. Zpráva DSCC také naznačuje, že má Apple v budoucnu v plánu zrušit Touch Bar.

