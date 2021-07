WhatsApp testuje tři možnosti pro zvýšení kvality fotek

Zdá se, že velmi populární mobilní kecálek WhatsApp plánuje přestat dramaticky snižovat kvalitu odeslaných fotografií. V nové beta verzi vám iOS aplikace umožňuje zvolit, jak chcete, aby se vaše fotografie odesílaly prostřednictvím chatovací služby.

Můžete si vybrat mezi nejlepší kvalitou a spořičem dat. V současné době, když odesíláte fotografie prostřednictvím aplikace, kvalita se dramaticky zhorší. WhatsApp bude chtít v budoucnu uživatelům nabídnout možnost se rozhodnout, zda budou chtít odeslat fotky v plné kvalitě, nebo ne.

Tato funkce se poprvé objevila v iOS beta verzi 2.21.150.11. Nová funkce vám nabídne možnost vybrat si ze třech kvalit fotografie. Nové nastavení je přístupné z Nastavení WhatsApp> Úložiště a data a nazývá se „Kvalita nahrávání médií“.

Vybrat si budete moci Auto, Nejlepší kvalita a Spořič dat. Pokud zvolíte možnost „Nejlepší kvalita“, neznamená to, že fotografie budete posílat v původní kvalitě. Fotky budou komprimovány, ale přibližně 80 % původní kvality bude uloženo. Možnost „Spořič dat“ fotky ještě více komprimuje.

Zdroj: phonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!