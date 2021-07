Google připravuje bezpečnostní sekci pro aplikace a hry

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Google se nechal inspirovat u Applu a zavádí pomalinku novou bezpečnostní sekci do Obchodu Play. Hlavní roli zde budou hrát zejména vývojáři aplikací a her, kteří budou muset detailně vysvětlit uživatelům, jak se pracuje s jejich daty a co konkrétně aplikace nabízí za možnosti.

Bezpečnostní sekce

U každé aplikace bude speciální sekce, kde se uživatel dozví, co se děje s jeho informacemi. Dalo by se říci, že se jedná o jistou variantu oprávnění, akorát v tomto případě se vše děje kolem osobních dat. Nejde zde jen o informace, jak aplikace nakládá s daty, ale také se například uživatel může dozvědět, jestli bude možné data smazat.

Vývojáři se již nyní mohou připravovat na tuto novinku, přičemž je stanoven termín, do kdy musí vše splnit. Vývojáři mají čas do 22. dubna 2022. Pokud nebudou mít vše splněno, nemusí být nová verze aplikace povolena, případně bude nová aplikace odmítnuta. Google tak chce dát uživatelům velmi detailní informace k dispozici.

Samozřejmě je otázkou, jestli tuto novinku ocení všichni uživatelé. Například bude velmi zajímavé si přečíst, co se děje s daty u sociálních sítí, například u Facebooku.

