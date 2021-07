SamsungDny právě teď na Smarty.cz [sponzorovaný článek]

Léto je v plném proudu a s ním i další slevová nálož od internetového obchodu Smarty.cz. Jen si pro vás připravil akci #SamsungDny, která bude trvat do 25. 7. 2021. Do tohoto data máte příležitost využít až 28% slev. K tomu navíc můžete získat bonusy v hodnotě až 5 990 Kč. V článku nabízíme dva zajímavé smartphony, které rozhodně stojí za zvážení.

#SamsungDny: Samsung Galaxy A32

Smartphone Samsung Galaxy A32 nabízí 6,4“ Super AMOLED displej, osmijádrový procesor (MediaTek MT6769T– max. 2 GHz), 4 GB RAM, 128 GB úložiště, microSD slot, čtyřnásobný zadní fotoaparát (64Mpx+8Mpx+5Mpx+5Mpx), přední 20Mpx selfie kamera, GPS, GLONASS, Dual SIM, 4G/LTE, FM rádio, čtečka otisků prstů, NFC, 5 000 mAh baterie a Android 11.

Novinka se bude chlubit po nějakou dobu faktem, že se jedná o nejdostupnější 5G mobil od Samsungu, ale vyžádalo si to značné ústupky. Například displej má pouze HD+ rozlišení a jedná se o TFT panel. To ale asi bude jediná záporná vlastnost novinky. Baterie má kapacitu 5000 mAh a je podporováno 15W nabíjení. Zadní strana je vybavena čtveřicí foťáků, kde hlavní má 48 MPx. Ultra široký je vybaven senzorem s 8 MPx a pak se zde nachází 5MPx pro makro focení. Nesmí chybět 2MPx pro dodatečné efekty. Přední strana poskytuje 13MPx snímač umístěný ve výřezu. Čtečka otisků prstů se nachází na straně mobilu.

Telefon je možné zakoupit za příjemných 6 990 Kč. Při koupi získáte ještě dárek v hodnotě 3 080 Kč. Nezapomeňte na slevu 1 000 Kč s kódem GALAXY1000. Katalog produktu si můžete prohlédnout ZDE

Specifikace Galaxy A32 5G

displej: 6,5 palců, TFT, HD+

procesor: 8 jader, až 2 GHz

RAM: 4/6/8 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 8 MPx, ultra široký, f/2.2, 123° 5 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4 přední – 13 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů na straně, USB C

5G, 4G, WiFi, Bluetooth, NFC

rozměry: 164,2 x 76,1 x 9,1 mm, 205 gramů

baterie: 5000 mAh + 15W

Samsung Galaxy S20 FE

Odvážnější prémiový smartphone Samsung Galaxy S20 FE nabízí 6,5“ Super AMOLED 2X (120Hz) displej s rozlišením 2400 x 1080, osmijádrový procesor (Qualcomm Snapdragon 865), 6 GB RAM, 128 GB úložiště, microSD (max. 1 TB), trojitý zadní fotoaparát 12+12+8Mpx, přední 32Mpx fotoaparát, 4K video, čtečku otisků prstů v displeji, bezpečnostní procesor, rychlé bezdrátové nabíjení, rychlé kabelové nabíjení, stereo reproduktory s Dolby Atmos, 4G/LTE, NFC, WiFi ax, IP68, Dual SIM, 4 500 mAh baterii a Android.

Co se týče rozměrů a úhlopříčky, skutečně Galaxy S20 FE zapadne mezi běžnou a plus verzi, ale už na první pohled jsou viditelné první změny, které byly provedeny. Novinka má k dispozici plochý AMOLED displej, ale 120Hz frekvence byla zachována. Původní linie se chlubí QHD rozlišením, ale to u S20 FE nenajdete. Místo toho se zde nabízí Full HD+ panel.

Samsung u této novinky uvádí, že naslouchal zákazníkům a snažil se připravit smartphone dle jejich přání. Kromě displeje zde najdeme například vyšší kapacitu baterie. Konkrétně se rovná 4500 mAh, což je stejná hodnota jako u modelu Galaxy S20 Ultra.

V případně přední kamery se nabízí 32MPx senzor a na zadní straně máme sestavu obsahující 12MPx foťák s optickou stabilizací obrazu, dále 12MPx širokoúhlý snímač a 8MPx (s OIS) pro trojnásobné přiblížení. Z pohledu „počtu“ megapixelů na zadní straně je tedy S20 FE na spodní hranici, i tak se nabízí všechny funkce jako super stabilní režim, vylepšené noční focení a další možnosti:

Fotografie: AI nejlepší moment živé ostření S filtrem Chytrý ořez

Video: zrychlené video pozpátku boomerang originální video



V případě baterie se nabízí rychlé 25W nabíjení přes USB C, nebo 15W bezdrátové nabíjení. Nezapomnělo se na reverzní pro nabití například chytrých hodinek.

Telefon je možné zakoupit za lákavých 16 990 Kč. Při koupi získáte ještě dárek v hodnotě 3 080 Kč. Nezapomeňte na slevu 3 000 Kč s kódem GALAXY3000.Katalog produktu si můžete prohlédnout ZDE

reklama reklama