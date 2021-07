Instagram pracuje na novém widgetu pro iOS

Zdá se, že Instagram pracuje na nové funkci pro své iOS uživatele. Tentokrát chce sociální síť implementovat nový widget domovské obrazovky, jenž umožní uživatelům snadno přepínat mezi účty, tedy pokud mají dva nebo více profilů přihlášených ke stejnému zařízení.

Nová funkce byla poprvé odhalena vývojářem, který je na internetu známý tím, že odhaluje skryté funkce v aplikacích vlastněných Facebookem. Nový widget je nabízen pouze ve střední velikosti a je schopen zobrazit až čtyři různé Instagram účty. Ačkoli vývojář nesdílel více podrobností, uživatelé pravděpodobně budou mít přístup k některému z účtů pouhým klepnutím na ně ve widgetu.

Jelikož je funkce stále ve vývoji, konečná verze widgetu může být samozřejmě k dispozici ve více velikostech a s dalšími možnostmi rozvržení. V současnosti musí uživatelé, kteří mají dva nebo více účtů přihlášených ke stejnému zařízení, nejprve otevřít aplikaci Instagram a poté klepnutím a podržením na ikoně profilu zobrazit nabídku účtu.

Zdroj: 9to5mac.com

