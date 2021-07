Pozor na falešné streamovací služby, začínají se množit

Zdroj: Disney

Ještě před pár lety byly pochybnosti o úspěchu streamovacích služeb zaměřených na filmy a seriály. Jak se ale ukazuje, jsou na vzestupu a dnes jich na trhu najdeme rovnou několik. Skoro by se dalo říci, že každé větší filmové studio chce nalákat diváky, přičemž za měsíční poplatek dostanou přístup k celému obsahu a samozřejmě k exkluzivním novinkám. Úspěch a rozmach můžeme také přisuzovat i k současné situaci kolem pandemie. Bohužel tento nový trh láká i podvodníky, což se dotýká i českých diváků.

Na vině je nedostupnost?

Sice je na trhu mnoho streamovacích služeb, které nabízí za měsíční poplatek přístup k obsahu, ale jejich dostupnost je mnohdy limitována na konkrétní krajiny. Příkladem je Disney+, kde najdete filmovou novinku Black Widow. Příznivci těchto filmů mají možnost zajít do kina, pokud je film v programu, ale vzhledem k současné situaci kolem pandemie někteří dají přednost sledování z internetu.

Někteří fanoušci si film nelegálně stáhnou, jiní jsou ochotni za zhlédnutí zaplatit. Právě v obou případech je zde hrozba podvodu. Společnost Kaspersky totiž zaznamenala vzestup podvodných stránek, které se snaží nalákat na sledování nejen tohoto filmu. Některé stránky nabízí tuto možnost, přičemž diváka nechají sledovat prvních pár minut zdarma. Navíc jsou k dispozici i české titulky. Pak ale vyskočí upozornění, že pro další sledování je nutné zaplatit velmi malou částku. Bohužel po zadání i správných platebních údajů se jim nenabídne kompletní film.

“Dlouho očekávané filmové novinky přitáhnou vždycky nejen diváky, ale i různé podvodníky, kteří tento zvýšený zájem využijí pro rozšíření škodlivých kódů, získání přístupu k soukromým účtům nebo přímo ke krádeži. Na Black Widow se čekalo opravdu dlouho, proto je i větší šance, že se nedočkaví diváci nechají nachytat,“ říká analytik společnosti Kaspersky Anton V. Ivanov.

Platební údaje jsou dále zneužívány a mohou uživatele připravit o nemalé částky, než si něčeho všimne. Aby toho nebylo málo, tak se objevují i takové podvodné stránky, které uvádí, že si dotyčný musí první stáhnout aplikaci, aby mohl sledovat daný film. Tím ale nainstalují nebezpečný software do svého zařízení.

Měli byste tedy být pozornější, pokud jde o možnost sledování filmů přes internet. Řešení by se nabízelo, a to poměrně jednoduché. Studia by měla zpřístupnit obsah nezávisle na krajině. To se evidentně jednodušeji řekne, než udělá.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Pozor na falešné streamovací služby, začínají se množit

reklama reklama