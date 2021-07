Louis Vuitton uvedlo luxusní reproduktor Horizon Light Up

Zdroj: Gizmochina.com

Populární značka Louis Vuitton původem z Francie vstupuje do světa chytrých doplňků a prvním zástupcem se stává bezdrátový reproduktor. Novinka dostupná aktuálně jen v předprodeji dostala název Horizon Light Up. Případní zájemci budou muset sáhnout hluboko do kapsy, protože zařízení výrazně přesahuje běžné prodejní ceny. O to se především postaralo neobvyklé vnější zpracování.

Sběratelský kousek

Zařízení připomíná kabelku Toupie, což znamená, že připomíná létající talíř UFO. Kromě kovové základny ji neschází ani kožené prvky pro maximální eleganci. Z rozměrů lze zmínit průměr 18 cm nebo výšku 14 cm, přičemž ručička váhy se zastavila na 1 kg. Uvnitř je k dispozici basový reproduktor a dvě výškové reprosoustavy o velikosti 0,75 palce.

Prostorový zvuk by měl vydávat pouze při postavení do dokovací stanice. Jinak si bohužel musíte vystačit se zvukem v jednom směru. Výrobce sice nezmiňuje kapacitu baterie, ale uživatelé mohou počítat s výdrží kolem 15 hodin. Další šťávu zajistí technologie rychlého nabíjení. Množství funkcí a ovládací prvky si každý volí v doprovodné aplikaci Louis Vuitton Connect, která je dostupná pro Android, iOS či Huawei zařízení. Konečná cena činí 2 890 dolarů (tj. cca 62 952 Kč).

