Lenovo představilo další tři levné tablety

Lenovo představilo v rámci konference MWC 2021 nové tablety Yoga Tab. Dohromady jsme se dočkali hned pěti nových modelů, včetně Tab M7 (třetí generace), M8 (třetí generace) a P11 Plus, které spadají do kategorie levných tabletů.

Lenovo Tab M7 a M8 jsou si konstrukčně velmi podobné, zatímco Tab P11 Plus je trochu jiný. Nejprve si představíme řadu M a poté přejdeme k modelu P11 Plus.

Tento model má na zadní straně jeden 2megapixelový fotoaparát, to samé platí i o přední straně. Kolem displeje se nachází rámeček a podle prvních fotek se zdá, že jej bude velmi snadné uchopit. Zařízení je vybaveno 7palcovým LCD displejem s rozlišením 1024 x 600 pixelů. Nainstalován je systém Android 11 Go Edition. Součástí je také menší baterie s kapacitou 3 750 mAh, přičemž rychlé nabíjení není podporováno.

V prodeji jsou dvě varianty s různými procesory. Konkrétně Wi-Fi model je vybaven procesorem MediaTek MT8166, zatímco model Cellular (Wi-Fi + LTE) je dodáván čipem MediaTek MT8766. K dispozici je pak 2GB LPDDR4 RAM a 32GB vnitřní úložiště EMCP, které je možné rozšířit pomocí microSD karty. V prodeji bude šedá varianta s rozměry 176,18 x 102,28 x 8,3 mm a váhou 236,9 gramů. Cena tohoto zařízení bude 109,99 dolarů a v prodeji bude někdy v červenci.

Lenovo Tab M8 je o něco větší než M7, ale nepatří mezi nejvýkonnější stroje. Tablet je vybaven 8palcovým IPS displejem s rozlišením 1280 x 800 pixelů. Srdcem zařízení je procesor MediaTek Helio P22T. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se v tomto případě stará operační paměť ve velikostech 2 a 3 GB.

Pro soukromá data je pak připraveno vnitřní 32GB úložiště, které je taktéž možné rozšířit skrze microSD. Akumulátor nabízí 5 100 mAh a ani zde není k dispozici podpora rychlého nabíjení. 5megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním je umístěn na zadní straně zařízení, zatímco 2megapixelový fotoaparát s pevným zaostřením je obsažen na přední straně. Nainstalován je systém Android 11 Go Edition.

Konstrukční rozměry činí 199,1 x 121,8 x 8,15 mm, přičemž váží 305 gramů. V prodeji budou dvě barevné varianty – Iron Gray a Platinum Gray. Tablet bude k dispozici později v tomto roce, ale nikoli v USA.

Tab P11 Plus působí ze všech těchto modelů nejvíce prémiově. Tablet je vybaven 11palcovým LCD displejem s rozlišením 2 000 x 1 200 pixelů. Mimochodem, jedná se o 60Hz panel. Zařízení je vybaveno procesorem MediaTek Helio G90T a má čtyři reproduktory s optimalizací Dolby Atmos.

Tab P11 Plus bude k dispozici v 4GB a 6GB variantě. 6GB RAM varianta nabídne také 128GB vnitřní úložiště, zatímco 4GB RAM model nabídne 64/128GB úložiště. Baterie nabízí 7 700 mAh a podporuje rychlé 20W kabelové nabíjení. Na zadní straně je umístěn 13megapixelový fotoaparát, přičemž přední strana nabízí 8megapixelový foťák. Nainstalován je systém Android 11 Go Edition.

Tablet bude v prodeji v barvách Slate Gray, Platinum Gray, a Modernist Teal. Velikost činí 258,4 x 163 x 7,5 mm a váží 490 gramů. Tablet se bude prodávat v srpnu za 259,99 dolarů.

