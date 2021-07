Lenovo představilo několik Yoga tabletů a Smart Clock 2

Společnost Lenovo představila nové chytré hodinky spolu s řadou nových Android tabletů. Mezi nimi se objevil nový Yoga Tab 13 se vstupem HDMI, Tab P11 Plus s připojitelnou klávesnicí a další zajímavé kousky.

Asi nejvíce lákavým kouskem je Yoga Tab 13. Díky HDMI portu jej můžete propojit s externím monitorem, čímž zvýšíte svou produktivitu. Lenovo sice demonstrovalo použití monitoru při práci, ale v praxi jej budete moci využít pro hraní her na cestách, tak jako Nintendo Switch.

Lenovo Yoga Tab 13 nabízí řadu prémiových specifikací, jako je rozlišení 2160 x 1350 na 13palcové obrazovce a procesor Snapdragon 870. O dočasně spuštěné aplikace a dokumenty se stará operační paměť s kapacitou 8 GB. Na výběr pak máte mezi 128 a 256GB úložištěm.

Kvalita zvuku je další věc, kterou Lenovo s tímto velkým tabletem nabízí. Konkrétně tu máme čtyři JBL reproduktory, z nichž dva jsou zabudovány do zvukového panelu. Celý tablet pak napájí 10 000mAh baterie. Zadní část tabletu je pokryta Alcantarou, což dává zařízení prémiový pocit. Lenovo Yoga Tab 13 bude v prodeji od července a cena startuje od 679,99 dolarů.

Lenovo Yoga Tab 11 je o něco méně formální. Nabízí procesor MediaTek G90T a 11palcový displej s rozlišením 2 000 x 1 200 pixelů. Také si lze na první pohled všimnout, že je zde přepracovaný stojánek, který rovněž najdete v modelu Yoga Tab 13. Tyto tablety jsou určeny pro různé případy použití. Můžete je použít k podepření, postavení, nebo dokonce k připevnění na zeď.

Yoga Tab 11 také přichází se čtyřmi JBL reproduktory a v prodeji budou dvě konfigurace: 4 GB RAM a 128 GB úložiště a 8 GB RAM a 256 GB úložiště. Zahájení prodeje se datuje na srpen a cena začíná na 319,99 dolarech.

Možná si pamatujete produkt Chromebook Duet. Jednalo se o super levný tablet od Lenovo, na kterém běžel ChromeOS. Tab P11 Plus je téměř identický produkt, ale běží na systému Android.

Srdcem tabletu je procesor Helio G90T, anebo 11palcový displej s rozlišením 2 000 x 1 200 pixelů. Od Tab 11 se příliš neliší, také nabízí stejné konfigurace paměti a dokonce nabízí stejnou 7 500mAh baterii. Lenovo P11 Plus bude v prodeji příští měsíc od 259,99 dolarů.-

Existují ještě dva Android tablety, které Lenovo představilo. A rovnou říkáme, že jsou určeny pro nenáročné uživatele. Základní model M7 je vybaven procesorem MediaTek MT8166 a v případě LTE modelu čipem MT8766. K dispozici jsou 2 GB RAM a 32 GB vnitřního úložiště spolu s displejem o rozlišení 1 024 x 600 pixelů. Tab M8 pak nabízí Helio P22T, 2 GB nebo 3 GB RAM, 32 GB úložiště a displej s rozlišením 1 280 × 800 pixelů.

Tab M7 bude možné koupit už tento měsíc od 109,99 dolarů, zatímco M8 model později v tomto roce.

Společnost představila také Smart Clock 2. První generace byl super levný 4palcový chytrý displej s podporou Google Assistant. Druhá generace je dodávána s volitelnou bezdrátovou nabíjecí podložkou, takže můžete nabíjet telefon během spánku. Má také nová design a v prodeji je ve třech barvách: Shadow Black, Heather Grey a Abyss Blue.

Smart Clock 2 s bezdrátovým dokem začíná na 89,99 dolarech a pořídit si jej budete moci od září letošního roku.

Zdroj: xda-developers.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!