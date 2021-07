Google zavádí individuální plán pro Workspace

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Pokud pravidelně používáte Gmail, asi jste si všimli, že Google nahradil původní název výrazem Google Workspace. Je to jeho část plánu o větší zviditelnění placených služeb. Nyní jsme se ale dočkali zcela nového placeného plánu pro osobní Google účty. Novinka se jmenuje Google Workspace Individual Plan.

Placení účty Google Workspace funguje stále bez jakékoliv změny a obsahuji více prostoru, e-mail s vlastní doménou a pokročilé funkce v rámci mnoha služeb. Nově je ale k dispozici právě Google Workspace Individual Plan, což je v podstatě dokoupení funkcí ke stávajícímu Gmailu. Nezmění se tedy vaše e-mailová adresa a stále bude končit na @gmail.com.

Google Workspace Individual Plan obsahuje čtyři vylepšení oproti běžným účtům zdarma. V první řadě jsou zde rozšířené Google Meet hovory, kde se nabízí možnost nahrávání, až 24 hostů v jednom hovoru, ankety, inteligentní potlačení hluku, možnost připojení přes běžný telefonní hovor a další bonusové funkce. Dále je zde možnost používání rezervačního systému, který je napojen na Google Kalendář. Také se v budoucnu uživatelé dočkají tzv. šablon v Gmailu pro zasílání informací a newsletterů. V neposlední řadě je k dispozici rozšířená podpora ze strany Googlu.

To je ve své podstatě celý seznam funkcí, které dostanete navíc ke svému účtu za měsíční poplatek. Google slibuje ještě další rozšiřování funkcí, ale zatím neuvedl nic konkrétnějšího. Nejdůležitějším aspektem je ale samotná cena. V tuto chvíli je nastavena na 7,99 dolarů bez daně, což je v přepočtu přibližně 173 Kč. Takto nastavená cena zůstává jen do ledna 2022, pak stoupne na 9,99 dolarů měsíčně. Bohužel není součástí rozšířené úložiště. Abyste měli více prostoru, budete si muset zaplatit jeden z plánů služby Google One. Google zavádí nový plán prvně v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii a Japonsku, ale následně by mělo dojít k rozšíření.

