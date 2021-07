Google sjednocuje zálohování mobilů pod jednu službu

Fotka od andrekheren z Pixabay

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy při koupi nového mobilního telefonu jste museli provést mnohdy těžkopádný přenos telefonních čísel a dalších informací. S příchodem smartphonů se začal celý proces zjednodušovat, zejména když dochází k zálohování do Cloudu. Google nabízí takovou službu i u Androidu. Začátky byly těžkopádné a ani dnes není situace úplně ideální, ale to se naštěstí změní.

Backup by Google One

Google oznámil, že původní Android zálohy spojené s Google účtem budou nahrazeny novou službou Backup by Google One. Současný systém zvládá zálohovat data aplikací, SMS, historii hovorů, kontakty a nastavení zařízení. S novou službou se tento seznam rozšíří o fotografie, videa a MMS.

Ve své podstatě dojde k sjednocení a rozšíření, přičemž původní systém přejde na Backup by Google One. Mnozí se asi budou obávat spojení s Google One, což je název placené služby. Naštěstí v tomto případě nebude nutné cokoliv platit. Společnost si jen buduje jednu značku a i v tomto případě bude vše zdarma.

Samozřejmě i zde bude platit limit na cloudový prostor. Pokud si neplatíte nějaký plán Google One, bude se vše započítávat do 15GB limitu. Nastavení služby Backup by Google One budete moci ovládat přímo v mobilním telefonu, případně v aplikaci Google One. Společnost plánuje zavedení novinky v horizontu týdnů, přičemž následně poskytne detailnější informace. Snad se dočkáme daleko jednoduššího a celistvějšího systému zálohování, který se hodí při přechodu z jednoho smartphonu na druhý.

Zdroj: 9to5google.com



