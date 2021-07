Chystá se Realme GT Master Edition

Realme GT; Zdroj: Realme

Realme se snaží dostat do každého kouta mobilního trhu, což dokazují nedávné novinky Realme GT a Realme GT Neo. Oba mobily mají co nabídnout a spadají do vyšší příček, byť ne cenou jako takovou. Obě novinky jsou si v některých aspektech podobné. Společnost ale připravuje další variantu pod názvem Realme GT Master Edition.

Jen honosný název?

Ačkoliv samotný název Realme GT Master Edition by mohl evokovat, že by novinka měla nabídnout ještě lepší specifikace než původní model Realme GT, tak ve skutečnosti půjde Realme trochu dolů. Aspoň co se týče samotného procesoru. Nebude totiž použit ani jeden top model od Qualcommu nebo Mediateku. Místo toho se zde bude nacházet Snapdragon 778G, aspoň podle spekulací.

K dispozici jsou i neoficiální rendery nadcházející novinky založené na uniklých CAD schématech. Sice se asi dočkáme dalšího extravagantnějšího designového pojetí, ale co se týče specifikací, je poměrně nejasné, na co chce společnost lákat. Například displej má být identický jako předcházející dvě verze, tedy 6,43palcový AMOLED Full HD+ displej se 120Hz frekvencí.

I zadní strana ponese hlavní 64MPx snímač společně s ultra širokoúhlým foťákem a jedním pro makro snímky. Spekulace ale naznačují, že právě Realme GT Master Edition má být první mobil, kde bude spolupracovat společnost Kodak. Nyní si tedy musíme počkat na oficiální uvedení, kde se dozvíme, jestli Realme GT Master Edition bude jen další verzí již představených modelů, nebo mobil přinese zcela něco nového.

