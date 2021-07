Realme spolupracuje s Kodakem na vlajkovém modelu

Minulý týden jsme se vůbec poprvé dozvěděli o přípravách Realme GT Master Edition, přičemž nyní zahraniční média přichází s další bombou. Konkrétně Realme VP Xu Qi Chase zveřejnil na svém Weibo profilu obrázek, jenž naznačuje, že byl pořízen z dosud nevydaného zařízení. Je velmi dobře vidět, že název zařízení byl záměrně rozmazán ve spodní částí obrázku.

Digital Chat Station navíc přišel se zprávou, že Realme připravuje spolupráci s již zavedenou fotografickou značkou a GT Master Edition bude prvním telefonem, který z této spolupráce bude těžit.

Partnerskou společností se má údajně stát Kodak. Legendární fotografická společnost prodělala v roce 2012 bankrot a od té doby se zaměřuje výhradně na software a hardware pro komerční tisková řešení. V roce 2015 pak Kodak uvedl na trh svůj první smartphone IM5, o rok později také Ektra. Na bližší informace si budeme ale muset ještě chvíli počkat.

Zdroj: gsmarena.com

