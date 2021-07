Aplikace Google Kontakty mění vzhled podle nastavení systému

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google na vývojářské konferenci I/O 2021 představil mnoho novinek a jedna z nich se dotkne aplikací pro Android. Jde o nový design Material You, který se snaží být dynamický. To znamená, že podle nastavení barev systému se přizpůsobí i samotné aplikace, respektive budou mít tu možnost, pokud toho využije vývojář. Už nyní jsou k dispozici některé modifikace aplikací od Googlu, přičemž nyní přichází Google Kontakty s podporou Material You.

Kontakty v barvách

Jednoduše řečeno, aplikace Google Kontakty nemusí vypadat stejně na každém smartphonu s Androidem. Nečekejte dramatické proměny. Ve své podstatě jde hlavně o úpravu doplňkové barvy a také na zakulacené rohy některých funkčních prvků. Samotná barva je definovaná systémem na základě tapety na ploše, případně ji jde vybrat i uživatelem.

Aplikace Google Kontakty tedy mírně mění vzhled na Androidu 12 dle samotné tapety na hlavní ploše. Přechod na Material You není omezen jen na Android 12. Změn si jde všimnout i na Androidu 11, akorát se samotná doplňková barva nemění a je stále nastavena na světle modrou.

Tato menší designová změna je předzvěstí celého fungování Androidu 12. Ve své podstatě systémové nastavení může proměnit všechny aplikace, pokud to tedy budou podporovat. Dá se předpokládat, že zde hlavně půjde o ty od Googlu.

