Amazon sníží svou provizi, kterou ocení menší vývojáři

Společnost Amazon očividně šla ve šlépějích Applu a Googlu při snižování poplatků v obchodech s aplikacemi pro menší vývojáře. Amazon totiž oznámil, že snižuje provizi u vývojářů kteří vydělávají méně než 1 mil. dolarů ročně. Od čtvrtého čtvrtletí letošního roku bude provize Amazonu snížena z 30 na 20 % jako součást nového programu Amazon Appstore Small Business Accelerator. Společnost navíc poskytuje oprávněným vývojářům propagační kredity AWS ve výši odpovídající 10 % jejich příjmů.

Naopak Apple představil v prosinci novou politiku, která snižuje provizi z 30 na 20 %, a to i pro menší vývojáře, kteří vydělávají méně než 1 mil. dolarů ročně. Technologický gigant tak učinil hlavně z velkého tlaku ostatních společností, které 30 % provizi platit nechtěly.

Mezitím Google v březnu oznámil, že od 1. července snižuje provizi v Obchodě Play z 30 na 15 %. Jelikož se nová politika bude vztahovat na vývojáře, kteří ročně vydělávají méně než 1 mil. dolarů, Google uvedl, že změna bude prospěšná pro 99 % vývojářů.

