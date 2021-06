Spotify spustila nové personalizované zážitky a playlisty, meziroční přehled a hudební mixy s přáteli

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jste uživateli populární služby Spotify, pak jste jistě zaznamenali pár novinek, které se v aplikaci objevily. Tou hlavní je funkce Only You – Jen Ty. Zaměřuje se na to, co posloucháte a jak.

Spotify spouští novou sekci Jen ty

Jen ty se tak trochu podobá již známé funkci Wrapped, která v pěkném přehledu shrnuje to, co jste jste za uplynulý rok poslouchali. Jen Ty ale nabízí mnohem víc. Bude novým místem v aplikaci například již vedle existujícího centra „Speciálně pro Tebe“, které nalezneme v sekci hledání hudby a žánrů. Do konce měsíce června bude „Jen ty“ samostatným centrem, později ale bude součástí sekce „Speciálně pro tebe“.

Jen ty uživatelům nabídne nové hudební obzory a trendy nad rámec toho, co je aktuálně nabízeno v personalizovaných seznamech hudebních skladeb. V tomto centru si Spotify mimo jiné i pohrává s astrologií. Sluneční znamení bude představuje vašeho nejoblíbenějšího umělce za posledních šest měsíců. Ascendent představuje váš poslední hudební objev. Měsíční znamení představuje vaší emocionální stránku. Večírek snů je pak funkcí, která nám umožní si namixovat hudbu od našich tří nejpopulárnějších umělců.

Jen ty bude obsahovat i statistiky toho, jaká hudba nás bavila v různých časových obdobích. Nabídne nám také pohled na to, jakou hudbu a podcasty posloucháme v konkrétní denní či večerní dobu. Kritériem pro to, aby se v přehledu Jen ty objevovaly relevantní výsledky je nutné, aby si uživatelé za poslední půl rok poslechli alespoň 30 skladeb od pěti různých umělců. Spotify říká, že data v žádném případě nesbírá pro cílení reklamy.

Dalším prvkem centra Je ty bude spuštění takzvaného Mixu, který se aktuálně nachází v beta verzi. Funkce se jmenuje „Ušitý na míru vám oběma“. Umožní pozvat dalšího uživatele Spotify ať už platícího, nebo neplatícího. Funkce propojí hudební vkus obou uživatelů a vytvoří jim na míru jedinečný playlist toho, co se oběma líbí. Seznam skladeb bude denně aktualizován a bude se postupně rozšiřovat podle toho, jak budou uživatelé poslouchat od chvíle, kdy se vzájemně propojili.

Společnost Spotify chce díky těmto novinkám ještě více posílit svou pozici na poli personalizace hudby, která v současné době nemá konkurenci. Svůj marketing kolem Jen ty chce posílit i spolupráci s mnoha populárními umělci, jakými jsou například Harry Styles, Selena Gomez, Lil Nas X, Doja Cat nebo Justin Bieber. Celá marketingová kampaň kolem Jen ty bude trvat do konce měsíce června.

