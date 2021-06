Realme Watch 2 a TechLife Robot Vacuum, to jsou novinky od čínského výrobce

Společnost Realme představila nový smartphone Realme GT. Jedná se o cenově dostupný top model, který přichází s procesorem Snapdragon 888 a 120Hz AMOLED displejem. Kromě toho jsme se ale dočkali také nových chytrých hodinek Realme Watch 2 a robotického vysavače.

Tato řada je již nějakou dobu k dispozici na vybraných trzích, jako je Malajsie, ale nyní se dostává na všechny globální trhy. Řada zahrnuje dva modely – Watch 2 a Watch 2 Pro. Oba mají design, který jako by z oka Apple Watch vypadl.

Hodinky s přídavkem Pro jsou z těchto dvou modelů nejvýkonnější a nabízí 1,75palcový displej se špičkovým jasem 600 nitů, odnímatelný silikonový řemínek, monitor SpO2 kyslíku v krvi a optický senzor srdečního tepu. Dodává se s předinstalovanými více než 90 sportovními režimy, 100+ ciferníky, ochranou proti vodě a prachu (IP68) a vestavěným GPS.

Hodinky Realme Watch 2 mají naopak menší 1,4palcový displej a chybí jim integrované GPS. Zbytek hardwaru je ale víceméně stejný jako u modelu Pro, včetně senzorů a hodnocení IP68. Hodinky Realme Watch 2 Pro se v Evropě prodávají od 75 eur. Cena Realme Watch 2 byla stanovena na 55 eur.

Jedná se o 2 v 1 vysavač, který vypadá jako kopie Roomba. Robotický vysavač využívá mapovací systém LiDAR a je vybaven 38 vysoce přesnými senzory pro přesné mapování okolí. Podporuje suché i mokré čištění.

Vysavač dokáže identifikovat povrchy v reálném čase a automaticky zvyšuje svou rychlost a sací výkon při práci v oblastech sběru prachu, jako jsou koberce a rohy. Uvnitř vysavače je umístěna baterie s kapacitou 5 200 mAh, která na jedno nabití zvládne až 300 minut práce. Funguje také s Asistentem Google a Alexou. Cena robotického vysavače Realme TechLife je 279 EUR a lze si jej předobjednat na stránkách realme.com a AliExpress od dnešního dne.

