Honor Earbuds 2 SE přichází s výraznými vylepšeními

Kromě řady Honor 50 představila společnost Honor také bezdrátová sluchátka Earbuds 2 SE. Přijímá 3D bionický ergonomický design, díky čemuž jedno sluchátko váží pouhých 5,5 gramů. Sluchátka jsou proto velmi lehká a kompaktní a pohodlnější při nošení. Máme zde také technologii pro aktivní potlačení šumu, případně nechybí ani transparentní režim.

Earbuds 2 SE jsou vybavena vlastní jednotkou o průměru 10 mm a polymerovou kompozitní membránou. K dispozici je herní režim s nízkou latencí, což ocení hlavně hráči her. Mezi další funkce patří redukce šumu volání pomocí dvou mikrofonů a AI technologie. Je zde také nový algoritmus pro neurální síť, díky které sluchátka dokáží oddělit lidský hlas od ostatních zvuků.

V tomto případě sluchátka nabízí dlouhou výdrž baterie, a to až 32 hodin pomocí dobíjecího pouzdra. Samostatně pak sluchátka vydrží až 10 hodin nepřetržitého přehrávání hudby. Máme tu také rychlé nabíjení, které dokáže za 10 minut nabít až 40 % kapacity, což znamená 4 hodiny přehrávání hudby.

Sluchátka se budou prodávat v barvách Midnight Black a Ice White za 73 dolarů. Objednávky budou posílány zákazníkům od 25. června.

Zdroj: fonearena.com

