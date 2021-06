Dark Sky aplikace nakonec ukončí provoz až za rok

Zdroj: MacRumors

V loňském roce společnost Apple odkoupila aplikaci pro sledování počasí pod názvem Dark Sky. Ovšem krátce po jejím nákupu ji Apple pro operační systém Android vypnul. Navzdory velmi vylepšené aplikace Počasí v systému iOS 15, která se inspirovala právě u Dark Sky, zůstane samostatná aplikace, webová aplikace a API až do konce příštího roku v provozu. Původní plán byl ukončit provoz koncem letošního roku.

Dark Sky bude ještě chvíli pokračovat

Dark Sky na svém blogu oznámil, že podpora služby Dark Sky API pro stávající zákazníky bude pokračovat až do roku 2022 a že iOS a webová aplikace zůstanou k dispozici taktéž do konce příštího roku. Původně se měla webová aplikace ukončit současně s Android aplikací – to však bylo odloženo na neurčito.

Řada populárních aplikací pro sledování počasí pro iOS se v průběhu let spoléhala na Dark Sky API. Naštěstí tyto aplikace budou moci pokračovat ve svém fungování až do příštího roku, aniž by bylo nutné migrovat na jiného dodavatele API.

