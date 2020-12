iPad Air 2020: nejlepší tablet pro většinu lidí [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud hledáte nejlepší Android tablety, budete se muset porozhlédnout hlavně u společnosti Samsung. Jihokorejský výrobce je jedinou značkou, která pokračuje ve vydávání Android tabletů s jakoukoli pravidelnou aktualizací, přičemž Amazon se pak zaměřuje spíše na cenově dostupné modely (řada Fire HD).

Tablety s Androidem před třemi lety vypadaly docela dobře, hodně jsme si slibovali od Xiaomi, ASUS a Lenovo. Google však této kategorii nevěnoval velkou pozornost a nedávné verze Androidu neobsahují žádné funkce zaměřené na tablety. Ačkoli se Google segmentu tabletů skutečně vzdal, u Applu to neplatí. iPad je i nadále výchozí volbou v kategorii tabletů a společnost Apple v loňském roce představila iPadOS s funkcemi přizpůsobenými pro velké obrazovky. Operační systém navíc letos získal integraci trackpadu a připravil tak cestu pro iPad jako produktivního koně.

Vždy jsem chtěl používat iPad, ale nikdy jsem pro něj neměl 100% využití. Takže mi nákup nedával byznysově smysl. Samozřejmě jsem se za tu dobu kariérně posunul a dnes už svůj iPad vlastním, konkrétně iPad Air 2019. Moc se mi líbí ideologie iPadOS, který posunul Apple tablety na zcela novou úroveň. A když byl představen iPad Air 2020 a já dostal příležitost jej otestovat, byl jsem okamžitě nadšený.

iPad Air je prostředním dítětem v portfoliu Apple tabletů a model 2020 přebírá z iPadu Pro mnoho funkcí. Má podobný design s tenkými rámečky, nejnovější čipset A14 Bionic, skvělý displej a několik barevných variant. iPad Air 2020 jsem používal necelý měsíc a za tu dobu do jisté míry získal větší využití než můj telefon. Je tedy letošní Air opravdu tak zajímavý pro koupi? Jak velký rozdíl je oproti loňskému modelu? Nejen na tyto otázky se pokusím v následujícím textu odpovědět.

iPad Air 2020: Design

Z designového hlediska je iPad Air téměř nerozeznatelný od iPadu Pro. Tablet má stejné zaoblené hrany, kovový rám a tenké rámečky kolem displeje. S tloušťkou 6,1 mm a hmotností 458 g je tablet relativně tenký a lehký.

Díky hliníkovému šasi a rámečkům se iPad Air odlišuje od svého předchůdce. Ale nejlepším přírůstkem je Touch ID, které je nyní umístěno v tlačítku pro zapnutí/vypnutí displeje v horní části). Apple tedy poskytuje Face ID pouze v iPadu Pro, zatímco základní iPad má stále Touch ID v domovském tlačítku a iPad Air Touch ID ve vypínacím tlačítku v horní části.

Je to tedy poprvé, co u Applu vidíme Touch ID zapečené do vypínacího tlačítka (na iPadu). Díky modulu Touch ID je odemykání iPadu Air bezproblémové a stejně jako u telefonů se systémem Android stačí jen chvíli vložit prst na senzor. Touch ID se používá pro ověřování a nákupy v App Store a je pro mě vítaným doplňkem.

Na zadní straně je jeden 12Mpx fotoaparát, vpředu 7Mpx fotoaparát a na pravé straně najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti. iPad Air má také dva reproduktory – oproti čtyřem, které najdeme na iPadu Pro – a samotná kvalita zvuku je neuvěřitelně hlasitá a detailní; při streamování videí a hudby na zařízení jsem neměl žádné problémy.

Nabíjecí port najdeme v dolní části a má konečně USB-C, což je osvěžující změna. Tento port byl doposud omezen pouze na iPad Pro. Mám tedy radost, že se port pomalu dostává napříč celou tabletovou Apple řadou. Pokud již doma máte USB-C nabíječky, budou vám bez problému fungovat – osobně vyzkoušeno.

iPad Air je konečně k dispozici v moc hezkých pastelových barvách. K dispozici je standardní vesmírně šedá, stříbrná a růžově zlatá a nová zelená a blankytně modrá. Smarty mi poskytlo modrý model a povrch se mi docela líbí. Na rozdíl od hlubokých odstínů iPhonu 12 jsou barvy iPadu mnohem tlumenější; ale přesto vypadají elegantně.

iPad Air 2020: Displej

Kvůli přechodu na nový design s tenčími rámečky má iPad Air větší 10,9palcovou obrazovku ve stejném tvarovém provedení jako jeho předchůdce, který měl 10,2palcovou obrazovku. Samotný panel má technologii True Tone, barevný gamut P3, laminaci na celou obrazovku a antireflexní vrstvu – stejně jako iPad Pro. Tablet používá LCD panel Liquid Retina s rozlišením 2360 x 1640 a má velmi věrohodné barvy a vynikající úrovně kontrastu. Jediným rozdílem od iPadu Pro je, že zde není 120Hz obnovovací frekvence, místo toho má tablet běžnou 60Hz obrazovku.

Normálně bych s tím neměl problém – pro práci používám iPhone 11 Pro s 60Hz obrazovkou – ale vadí mi politika Applu, kdy nám nechce nabídnout za takové peníze vyšší frekvenci. iPadOS je velmi dobře optimalizovaný a plynulý a neměl jsem pocit, že bych v rukou měl pouze 60Hz displej. Samozřejmě v případě modelu Pro je rozdíl více než patrný.

Ale pro můj případ použití – který zahrnuje čtení dlouhých článků, poslouchání hudby a kancelářské práce – se 60Hz obrazovka iPadu Air ukázala jako naprosto adekvátní.

iPad Air 2020: Výkon

Letošní iPad Air je prvním produktem Applu poháněným nejnovější 5nanometrovou čipovou sadou A14 Bionic. Jedná se o šestijádrový design se dvěma jádry Firestorm zaměřenými na výkon a čtyřmi jádry Icestorm. Výsledkem je obrovský 40% nárůst výkonu oproti modelu A12 Bionic, který pohání můj iPad Air z roku 2019. Posun výrobní technologie na 5nm umožnil společnosti nacpat více tranzistorů, takže ve výsledku procesor A14 překonává i iPad Pro v jednojádrovém testu. Jinými slovy, měl jsem opravdu dostatek výkonu na veškerou práci. Nechci znít zaujatě, ale skutečně jsem neměl problém s žádnou aplikací. Systém, potažmo tablet, je velmi dobře optimalizovaný. Navíc jsem zkoušel všechny druhy úkonů, tj. procházení webu / sociálních sítí, a nebo spouštění náročných her – ani jednou se tablet nezapotil, pro mě působivé.

Má tedy více než dostatek energie pro náročný multitasking a pokud jde o výkon, neměli byste narazit na žádné problémy. Nespatřil jsem žádné zpoždění ani pomalost bez ohledu na to, co jsem na iPadu dělal.

iPad Air je k dispozici ve čtyřech konfiguracích: základní model Wi-Fi 64 GB stojí 16 990 a variantu Wi-Fi 256 GB za 21 490 Kč. Za Wi-Fi + Cellular si samozřejmě připlatíte; konkrétně za 64GB model zaplatíte 20 490 Kč a za 256GB model 24 990 Kč. Varianta Wi-Fi + Cellular má slot pro SIM kartu a funguje také s eSIM. Pokud přemýšlíte o Cellular modelu, budete se muset připravit na objednání vyhrazeného datového tarifu – pokud víte, že iPad budete používat jako pracovní nástroj během dlouhých cest, má smysl Cellular variantu zvolit.

Pokud jde o konektivitu, iPad Air je dodáván s modemem Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0. Nenarazil jsem na žádné problémy s připojením a běžně jsem měl na Wi-Fi rychlost přes 400Mbit na gigabitovém tarifu.

Tablet má 7 673mAh baterii a v průměru jsem se dostal na osm hodin provozu. Skutečnost, že tablet podporuje 20W nabíjení přes USB-C, dělá používání mnohem pohodlnější. Jelikož jde o USB-C, lze k tabletu připojit rozbočovač na další porty. Podpora klávesnice, myši a dalšího příslušenství je samozřejmostí.

Fotoaparát

Upřímně jsem zadnímu fotoaparátu takový „focus“ nevěnoval. Sotva pořizuji snímky svým mobilním telefonem, natož tabletem. Pokud vás ale tato oblast zajímá, iPad Air má na zadní straně 12Mpx fotoaparát, který pořizuje dostatečně slušné snímky. Nemám žádný referenční rámec pro kvalitu fotoaparátu na tabletech, ale mohu s jistotou říci, že přední fotoaparát s rozlišením 7 Mpx je pro videohovory více než dostatečný – MacBooky by si zde mohly vzít příklad.

Mým hlavním problémem s fotoaparátem je orientace. Umístěn je totiž nahoře, takže když tablet otočím na šířku, druhá strana mě uvidí z horšího úhlu. Na druhou stranu jde o jediný problém, který s fotoaparátem u iPadu Air 2020 mám.

iPad Air 2020: Software

Největším rozlišovacím prvkem pro iPad je software. Jak jsem uvedl už v úvodu, tablety s Androidem za poslední tři roky upadly do pozadí (kvůli nedostatečné Android podpoře), zatímco Apple v této kategorii upevnil svoji dominanci.

iPad Air běží na iPadOS 14. Apple konkrétně u této verze zapracoval na nativní aplikaci Fotky, která je nyní jednodušší na používání, neboť se více podobá verzi z macOS. K dispozici je tedy i nová boční lišta sloužící k orientaci a přesouvání. Mimochodem, tato drobná změna se nachází také v aplikaci Soubory, Poznámky, Připomínky a v mnoha dalších nativních aplikací.

V rámci iPadOS 14 máme také vylepšený Spotlight, který se velmi podobá tomu z macOS. Novinkou je mimo jiné i notifikace na příchozí hovor, která nebude uživatele rušit od práce. Je tedy vidět, že myšlenka přiblížit iPad k Macu není pro Apple vůbec cizí. Společnost zapracovala také na podpoře Apple Pencil. Ta se dočkala rozšíření své využitelnosti, například se iPad naučí lépe a efektivně rozpoznávat rukou nakreslené tvary a písmo. Apple také podporuje psací písmo pro vyhledávač.

Celkově je ale iPadOS naprosto skvělým tabletovým systémem. Máme tu podporu ručně psaného textu, dynamické widgety, intuitivní prostředí, plovoucí okna, výkonný multitasking a podobně. Na iPadu najdete Photoshop a další software pro úpravy fotek nebo úpravy videa, stejně jako nástroje pro digitální umělce, jako je Procreate. Faktem také je, že iPad skvěle funguje s Google službami. Dle mého názoru softwarový ekosystém s iPadOS je v ostrém kontrastu s Androidem a dává iPadu nepřekonatelnou výhodu v kategorii tabletů.

Závěr

iPad Air 2020 je opravdu výkonné zvíře. 5nanometrová výrobní technologie dává čipsetu A14 Bionic další skvělé možnosti a Apple se jich snaží už nyní maximálně využít. Tablet se nezapotí ani u nejnáročnějších her, což mě prostě baví, když model Pro je cenově úplně jinde. Velkým benefitem je také optimalizovaný systém, který bude Apple podporovat příštích pět let.

Na rozdíl od Android tabletů je iPadOS optimalizován přímo pro tablety, takže zde najdete tisíce aplikací šitých na míru iPadům. Od úprav obrázků a videa až po hudební produkci, hry v konzolové kvalitě, aplikace pro sociální média a ještě mnohem více – iPadOS nabídne zkrátka všechny aplikace, které potřebujete, a všechny fungují na letošním Airu skvěle.

Jedinou funkcí, která na iPadu Air chybí, je 120Hz panel. Vyšší obnovovací frekvence je k dispozici pouze u iPadu Pro, model Air je vybaven pouze 60Hz. Jelikož je ale systém dobře optimalizován, absence vyšší frekvence není až taková pěst na oko.

V zásadě je iPad Air stejně dobrý jako iPad Pro a stojí přibližně o 6 000 Kč méně. Díky tomu je v letošním roce velmi zajímavý pro nejednoho uživatele. Troufám si říci, že v poměru cena / výkon jde o nejlepší tablet na trhu.

Klady:

Dlouhá výdrž na jedno nabití

Velký displej

Oproti modelu Pro nízká cena

Totožné hardwarové specifikace, jako které nabízí model Pro

Barevné varianty

Optimalizovaný software

Podpora myši a klávesnice

Zápory:

Absence 120Hz obnovovací frekvence

Pouze IPS panel (Airu by slušel OLED panel)

Za poskytování produktu děkujeme partnerovi Smarty.cz. iPad Air 2020 můžete pořídit ZDE



