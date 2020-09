Apple Magic Keyboard a iPad Pro: konečně jako na notebooku [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Debut iPadu Pro v roce 2015 znamenal pro koncept iPadu zlom. Už to nebylo jen zařízení pro hraní her, sledování Netflixu nebo procházení webu na větší obrazovce, než jakou nabízí iPhone. Apple položil základ pro přeměnu iPadu na životaschopné pracovní zařízení, které přišlo roky poté, co se Microsoft pokusil podobného cíle dosáhnout dotykovými notebooky a tablety.

Proces udělat z iPadu primární pracovní nástroj probíhá již pět let, ale teprve až letos iPad Pro začíná vypadat jako adekvátní náhrada za Macbook lépe než kdykoliv předtím. K tomuto posunu přispěly softwarové vylepšení, jako je podpora kurzorů myši a trackpadu, nová domovská obrazovka, která odlišuje iPad od iPhonu, lepší funkce multitaskingu a nové příslušenství, jako je Apple Magic Keyboard. A právě nové klávesnici se v této recenzi podíváme na zoubek.

Nová klávesnice, kterou společnost Apple uvedla na trh v květnu letošního roku, představuje zásadní zlepšení oproti předchozím produktům, které Apple nabízel. Apple Magic Keyboard nabízí odolnější klávesy s mnohem hlubším pohybem ve srovnání s klávesnicemi Smart Folio od Applu. Kromě toho je základna mnohem odolnější a nabízí lepší nastavitelné pozorovací úhly. Kromě toho iPad Pro s Magic Keyboard vypadá opravdu skvěle, iPad s klávesnicí vypadá, jako kdyby se vznášel.

iPad Pro a Magic Keyboard dohromady přijdou opravdu draho. Základní 11palcový iPad Pro s Wi-Fi a 128GB úložištěm + Apple Magic Keyboard stojí 31 880 Kč vč. DPH. To je mimochodem téměř o dva tisíce více, než byste zaplatili za MacBook Air. To by vás mělo přimět k otázce, zda je iPad Pro s klávesnicí Magic Keyboard tím správným nástrojem pro vás. Odpovědí nakonec vždy bude software iPadOS.

Zhruba měsíc jsem iPad Pro s novou klávesnicí testoval. V následujících odstavcích se vám pokusím co nejvíce přiblížit práci na Apple Magic Keyboard.

Apple Magic Keyboard: Psací zkušenost a design

U klávesnice, která je drahá jako Magic Keyboard, nelze očekávat nic jiného než vynikající uživatelský zážitek. Naštěstí Apple dokázal zkombinovat nejen skvělou uživatelskou zkušenost, ale také design. Pro mě osobně bylo psaní na Magic Keyboard příjemnější a rychlejší než u mého 15palcového MacBooku Pro 2019.

Jednotlivé klávesy nabízejí dostatečnou hloubku a zpětnou vazbu, což je u klávesnice s krytem nevídané. Samotné rozložení kláves je dostatečně prostorné. Nestalo se mi tedy, že bych měl pocit úzkosti během psaní.

Velmi mě překvapil jednoduchý proces instalace. Jednoduše jsem přitiskl iPad Pro k horní polovině pouzdra nad klávesnicí a automaticky se klávesnice připojila a spárovala pomocí inteligentního konektoru.

Musím ale podotknout, že díky nastavitelným pozorovacím úhlům, které pouzdro/klávesnice nabízí, je používání iPadu Pro mnohem pohodlnější. Možnost naklonit iPad mi zabránilo tomu, aby se různě převažoval či váha byla nerovnoměrná. To je zásadní rozdíl oproti jiným klávesnicím.

Není to jen o rozložení hmotnosti; díky celkovému designu se mi tablet používal příznivě i na klíně. Vzhledem k tomu, že se iPad Pro připevňuje k horní části pouzdra a vytváří iluzi, že se vznáší nad klávesnicí, leží plochá základna na klíně. Pouzdro s klávesnicí na mě působilo mnohem pohodlněji a snáze vyváženě ve srovnání s tablety Microsoft Surface, nebo s podobnými pouzdry jako Apple Smart Folio Keyboard.

Apple Magic Keyboard: Trackpad

Klávesnice od Applu dozrála ještě jedné novinky – přidáním trackpadu. Apple přidal podporu trackpadu a myši do iPadu ve své aktualizaci iOS 13.4, což je velmi důležité pro produktivitu. Zde ale upozorním na jediné – neočekávejte, že kurzor na iPadu bude fungovat stejně jako běžná počítačová myš.

Spíše než podobu plovoucí šipky má malý kulatý kurzor, který odpovídá různým tlačítkům a prvkům rozhraní v celém operačním systému. Díky tomu je o něco snazší být přesnější v operačním systému, který se zcela liší od macOS nebo Windows 10. Plus, trackpad podporuje stejná dotyková gesta pro přepínání mezi aplikacemi jako dotyková obrazovka iPadu.

Celkově mohu říct, že jde o velmi vítaný doplněk, který mi osobně ušetřil potíže s dosahováním a dotykem displeje při procházení systému. Podpora trackpadu hodně napomáhá k tomu, abych se cítil jako na notebooku. Stále se ale musíte učit. Bude chvíli trvat, než změníte způsob myšlení (mindset). Přeci jen jde o rozdílnou uživatelskou zkušenost než v případě počítačové myši. Například při psaní této recenze v Google Docs jsem nemohl tak snadno zvýraznit a přesunout text, ve srovnání s tradiční myší.

Sečteno a podtrženo

Apple Magic Keyboard nabízí nejlepší uživatelskou zkušenost, bavíme-li se o klávesnicích pro iPad Pro. Velmi mě překvapilo, že Apple konečně dokázal nabídnout „notebook experience“ také na tabletu. Zde Apple odvedl velmi dobrou práci. Vysoká cena produktu by vás ale měla přimět k tomu, abyste velmi zvážili, zda je iPad nebo notebook pro vaše pracovní potřeby nejvhodnější. Samotná skvělá klávesnice a lepší funkce multitaskingu nestačí k plné výměně za váš notebook.

Jaké jsou případné alternativy?

Pokud hledáte klávesnici, která vám usnadní práci na vašem iPadu Pro, Magic Keyboard určitě nezklame. Ale stojí za to zvážit, zda se na trhu nenachází lepší i levnější alternativy. Jedna taková je Logitech Combo Touch, která také obsahuje dotykovou podložkou (touch pad) a stojí jen 150 dolarů (cca 3 332 Kč bez DPH).

Podobný zážitek nabídne i Brydge Pro+, která se dokonce podobá Apple notebookům, a nabízí plnou klávesnici a trackpad. Klávesnice Logitech i Brydge obsahují i řadu funkčních kláves, které Apple Magic Keyboard chybí.

Apple vždy tvrdil, že iPad Pro nemá být náhradou notebooku. To může být pravda, ale příslušenství jako Magic Keyboard objasňuje více než kdy jindy, že Apple alespoň doufá, že iPad Pro převezme některé, ne-li všechny, funkce MacBooku.

Klady:

Pohodlné psaní

Nastavitelné pozorovací úhly

Snadné nastavení

Zápory:

Velmi drahé ve srovnání s jinými iPad klávesnicemi

Za poskytnutí produktu za účelem testování děkujeme partnerovi Smarty.cz. Produkt můžete zakoupit ZDE



