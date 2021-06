iOS 4 v roce 2021 díky iPhone aplikaci

iOS 4 se vůbec poprvé objevilo téměř před 10 lety. Jednalo se o vůbec první mobilní operační systém společnosti Apple, který upustil od pojmenování iPhoneOS. Pro velké milovníky nostalgie si osmnáctiletý vývojář připravil iOS 4 jako aplikaci pro iPhone a je to opravdová nádhera. Pokud jste nikdy neměli možnost iOS 4 používat nebo jste fanouškem iPhonu 3G, aplikace téměř bezchybně přináší zážitek z používání iPhonu před 10 lety.

Aplikace nese název OldOS a je navržena tak, aby nabídla co nejlepší zážitek z používání starého systému. Vše je postaveno na SwiftUI, takže dokáže nabídnout plynulé animace, a dokonce i staré domovské tlačítko typické pro iPhone, který vibruje pomocí haptické zpětné vazby.

Byly dokonce vytvořeny i vestavěné aplikace z iOS 4, takže vzpomínka na staré doby je kompletní. Jediné aplikace, které nefungují podle očekávání, jsou Zprávy a YouTube. Vše ostatní je většinou bezchybné. Webové stránky můžete dokonce prohlížet skrze staré uživatelské rozhraní Safari.

Aplikaci OldOS je k dispozici prostřednictvím služby TestFlight od Applu, která standardně funguje jako distribuce beta verzí aplikací. Je velmi pravděpodobné, že sám Apple brzy aplikaci odstraní. Doporučujeme si ji tedy stáhnout co nejdříve.

