Giphy pro iMessage přináší GIFy se zvukem

Aplikace Giphy přichází s novým rozšířením obsahu „Clips“. Jedná se o krátké GIF soubory se zvukem, které byly doposud k dispozici ve webové verzi, ale nyní jsou podporovány přímo v aplikaci Giphy, respektive iMessage.

Asi všichni znáte ten okamžik, kdy vám někdo pošle skvělý GIF, a v hlavě si přehráváte, jak ho slyšíte. Ať už se jedná o známou postavu, nebo jen o dokonalou vizuální reprezentaci vašich emocí, je s ní spojen velmi specifický zvuk.

Giphy s těmito pocity má zkušenosti, proto několik měsíců vývojáři pracovali na tom, aby přinesli klipy – GIF se zvukem- na každou platformu. Klipy (nebo „Clips“) již můžete sdílet kdekoli pomocí URL adresy, a můžete je dokonce používat na místech, jako jsou Slack a Medium. Ale počínaje dneškem můžete klipy najít a sdílet ještě snadněji v rámci iMessage a klávesnici pro Android. Nový obsah pro iMessage najdete v nejnovější verzi 4.2.4.

Zdroj: 9to5mac.com

