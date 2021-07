OpenGApps konečně vychází pro Android 11

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už to nebude dlouho trvat a budeme tu mít stabilní verzi Androidu 12. Zatím ještě výrobci vydávají aktualizace na Android 11, přičemž některé mobilní telefony se již nedočkají. V takovém případě se musí spolehnout na komunitní Android. Bohužel tyto verze neobsahují aplikace a služby od Googlu. To většinou řeší speciální balíčky, které přidají vše potřebné do komunitního Androidu. Nejpoužívanější je OpenGApps, ale zde byl nedostatek v absenci podpory Androidu 11. To se částečně mění.

OpenGApps pro Android 11

V minulém roce uživatelé komunitních Androidů založených na verzi deset museli čekat na první balíček čtyři měsíce. Tentokrát se doba protáhla na deset měsíců. OpenGApps je nově dostupný pro Android 11, ale je zde jeden podstatnější nedostatek. V tuto chvíli jsou ke stažení jen verze Pico a Nano.

Nabízí jen nejnutnější součásti. Varianta Pico nabízí jen Android Auto, převod řeči od Googlu, Google Play služby a Google System Base, Google Android Shared Library, Google Play Store, Google Calendar Sync a Dialer Framework. Nano má k dispozici o něco více aplikací a služeb od Googlu, například Google Digital Wellbeing, Google Markup, Google Sounds, Google aplikace a Device Health Services.

Nano a Pico jsou dostupné pro platformy ARM, ARM64, x86 a x86_64. Zatím není jasné, kdy se dočkáme vyšších a bohatších verzí OpenGApps. Zde je nutné pamatovat, že celý vývoj je postaven na dobrovolnících a dobrovolných příspěvcích.

