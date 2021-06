Zdroj: GSMArena

Celý internetový svět očekává, že společnost Honor už velmi brzy představí řadu X20, která bude spadat do střední třídy. Jak tomu bývá zvykem, čím blíže se datum představení blíží, tím více informací prosakuje na povrch. Nyní se na internetech objevily reálné fotografie telefonu.

Honor X20 řada za rohem

Jak můžeme z přiložených snímků níže vidět, telefon přichází se třemi zadními fotoaparáty a přisvětlovací LED diodou. V prodeji by měly být barvy Blue-White, Pink/Gold a Green. Snímky však odhalují také přední část zařízení.

Ta zaujme velkým displejem s malým průstřelem, ve kterém se nachází selfie fotoaparát. Displej by měl být typu LCD, jelikož čtečka otisků prstů se nachází na boku v tlačítku pro vypnutí / zapnutí zařízení.

Honor X20 by měl být poháněn čipem Dimensity 1200 a Honor X20 SE poběží na Dimensity 700. Je tedy více než zřejmé, že se jedná o modely spadající do střední třídy. Údajně by Honor X20 měl nabídnout 6,7palcový displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a baterii s kapacitou 4 200 mAh s podporou rychlého 66W nabíjení. Naopak X20 SE by měl nabídnout o něco menší displej. Vzhledem k tomu, že se na internet dostaly reálné fotografie, je zahájení prodeje pravděpodobně za rohem.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Honor X20 SE na reálných fotografiích, prodej brzy začne

reklama reklama