Galaxy M22 oficiálně, láká na nebývalé rychlé nabíjení v této třídě

Galaxy M22; Zdroj: Samsung

Nějakou dobu se spekuluje o příchodu Galaxy M22. Některé spekulace naznačovaly, že by se mělo jednat o přejmenovaný model Galaxy A22 4G, ale nakonec je to trochu odlišný mobil. Některé specifikace ale sdílí.

Rychlejší nabíjení

Samsung ani u svých top modelů nejde po co nejrychlejším nabíjením, jako to dělají jiní výrobci. Spíše zůstává u 25W technologie, kterou nyní nasazuje i nižší třídy Galaxy M. Právě dnešní novinka se může pochlubit 5000mAh baterií a také 25W nabíjením. Co se týče hlavních specifikací, tak mobil je poháněn procesorem Helio G70 od Mediateku, který má k dispozici 4 GB RAM.

Pro displej použil Samsung technologii Super AMOLED s 90Hz frekvencí, ale rozlišení je HD+. Kupodivu u této nižší třídy jsme se dočkali úložiště o kapacitě 128 GB, ale nezapomnělo se na podporu microSD karty. Oproti Galaxy A22 je zde již několik rozdílů a další pokračují i na zadní straně. Například nebyla použita optická stabilizace obrazu u hlavního 48MPx senzoru. Samozřejmě je zde ještě k dispozici ultra širokoúhlý snímač a další dva po 2 MPx pro dodatečné efekty.

Běžná cena 64GB verze Galaxy A22 je nastavena přibližně na 5 500 Kč, ale dá se sehnat i za 5 299 Kč. Asi byste očekávali, že slabší procesor, nižší rozlišení a absence optické stabilizace zapříčiní pokles ceny i u Galaxy M22, ale není tomu tak. novinka startuje na 5 290 Kč za 128GB model. Dostupnost je hlášena do měsíce.

Specifikace Samsung Galaxy M22

displej: 6,4 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), Super AMOLED, 90 Hz

procesor: Helio G70

RAM: 4 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 11 + One UI

Dual SIM

Foťáky: zadní – 48 Mpx 8 MPx, f/2.2 2 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4 přední – 13 Mpx

čtečka otisků prstů

LTE, Bluetooth 5.0, WiFi 5, USB C, 3.5mm jack, GPS

rozměry: 159,9 x 74 x 8,4 mm, 199 gramů

baterie: 5000 mAh + 25W rychlé nabíjení



