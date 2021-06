Displeje budou obohaceny o další důležitou součástku

Zdroj: Xiaomi

Displeje mobilních telefonů v dnešní době jsou obohacovány standardně o čtečky otisků prstů, přičemž se nabízí ultrasonická i optická technologie. Právě druhá zmíněná je založena ve své podstatě na integrování speciální kamery pro zaznamenání otisku skrze OLED displej. Již nyní ale lze najít mobilní telefony s integrovanou selfie kamerou, byť kvalita obrazu ještě není na dostatečné úrovni, ale to se s vývojem poměrně rychlé změní. Displeje ale budou doplněny o další součástku.

Displeje s anténou

Výrobci mobilů se snaží využít co největší plochu přední strany pro samotný zobrazovací panel, ale to dopadá také na integraci důležitých součástek. Společnost Dongwoo Fine-Chem ale představila novou technologii, díky které bude možné přímo do displeje, respektive pod něj integrovat 5G anténu. V tomto případě jde o mmWave technologii.

U mmWave je problém právě v osazení mobilního telefonu anténami, kdy současné mobily nemají kompletní pokrytí kolem celého zařízení. Navíc je tato technologie velmi náchylná na dosah. Dongwoo Fine-Chem se ale podařilo vytvořit speciální anténu, která má 5mm šířku a může být součástí displeje.

Aktuální verze podporuje pásma n257, n258 a n260, tedy frekvence až do 40 GHz. Díky této novince bude mít takový mobilní telefon kompletní pokrytí při použití i běžných antén na těle zařízení. Testy jsou slibné a rozhodně se jedná o posun. Otázkou je, který výrobce jako první použije tento typ antén.

Pokud se dočkáme takové novinky, tak budoucí mobilní telefony budou mít velmi drahé displeje, jelikož kromě zobrazování informací ponesou technologie antén, čteček otisků prstů a také integrovaných selfie kamer. Takové rozbití panelu už bude velmi drahá záležitost.

