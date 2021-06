Apple vydal třetí bety iOS 14.7, watchOS 7.6, macOS 11.5 a tvOS 14.7

Apple před týdnem představil zbrusu nové systémy, které pro veřejnost budou k dispozici na podzim letošního roku. Ihned po ukončení WWDC 2021 byly beta verze systémů zpřístupněny registrovaným vývojářům za účelem testování a hlášení případných chyb.

První bety iOS 15, macOS 12 a watchOS 8 jsou již v oběhu. Apple ale musí i nadále pracovat na současně aktivních systémech, proto přichází se třetí beta verzemi iOS 14.7, watchOS 7.6, macOS 11.5 a tvOS 14.7. Pokud jste registrovaní v beta programu pro vývojáře, budete mít aktualizace zpřístupněny prostřednictvím OTA, případně si jej můžete stáhnout na webu Apple Developer Center.

iOS 14.7 beta 3 nese sestavení 18G5042c. Nové verze nepřináší velké změny, spíše se Apple zaměřuje na zlepšení výkonu a stability systému, včetně bezpečnosti. Jedinou viditelnou novinkou je, že uživatelé HomePod mají možnost nastavit časovače pomocí aplikace Home.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!