Xiaomi si pohrává s neobvyklým řešením, rotující zadní kamera, která pořídí selfie skrze displej

Společnost Xiaomi přichází s neobvyklým patentem. Ten by měl přinést zajímavý koncept kamery, která obstará jak roli hlavního fotoaparátu, tak selfie kamerky.

Xiaomi budoucnosti: rotující kamera pod displejem

Tento patent podala čínská společnost u světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) v roce 2020. Trojitý fotoaparát by měl mít dvojí účel. Fungoval by jednak jako hlavní fotoaparát na zadní straně telefonu. Zároveň by ale díky patentované technologii mohl obstarat i roli selfie kamery na přední straně.

Jedna z čoček kamerového systému by byla vybavena miniaturním motorkem, který by v případě potřeby nasměroval kamerku pod displej. Patentový dokument ukazuje, že část displeje by byla opatřena průzorem skrze který by kamera pořizovala snímky. Zatím není jasné, jak to výrobce chce v praxi provést, aby byl průzor co nejméně viditelný. Pakliže se Xiaomi povede tento záměr realizovat, dočkáme se pravděpodobně velmi zajímavého telefonu, který přinese displej přes celou plochu bez jakýchkoliv rušivých elementů.

Společnost Xiaomi však není jediným výrobcem telefonů, který si s tímto konceptem pohrává. Před rokem s podobným nápadem přišla společnost ZTE, která uvedla model Axon 20. I ten má fotoaparát umístěn pod displejem.

