Celosvětové dodávky smartphonů budou v letošním roce na historickém minimu díky COVID-19

Pandemie COVID-19 poškozuje trhy napříč segmenty. Výjimku nepředstavuje ani trh s mobilními telefony, ačkoliv by se mohlo zdát, že tento segment nemusel být natolik zasažen jako ty ostatní.

Poptávka po mobilních telefonech díky COVID-19 klesla, do budoucna ale stále poroste

Podle analytických dat společnosti BuyShares celosvětová poptávka po mobilních telefonech meziročně klesla v roce 2020 o 10 % na 1,38 miliardy kusů. I přesto, že se trh s mobilními telefony pomalu zvedá, ani letos se neočekává, že by se měla poptávka dostat na úroveň před pandemií.

Za poslední dekády trh s mobilními telefony zaznamenával kontinuální rostoucí trend. V období od 2007 do 2017 se roční dodávky telefonu zvýšily až 12 krát a vystoupaly ze 122 milionů na 1,5 miliardy. Rok 2018 byl rekordní, kdy bylo celosvětově prodáno více než 1,55 miliard chytrých telefonů.

Pandemie COVID-19 však způsobila znatelný propad. Během roku 2020 dodávky klesly o 162 milionů prodaných kusů na celkový počet 1,38 miliardy. Podle dat společností IDC a Gartner se ale ukazuje, že pokles nezaznamenali všichni prodejci. Společnosti Apple a Xiaomi zaznamenaly naopak růst. Applu meziročně dodávky vzrostly o 8 %, a Xiaomi dokonce o 17 %. Pokles naproti tomu zaznamenaly společnosti Samsung nebo Huawei. Druhá jmenovaná zaznamenala vůbec nejhorší propad v historii, který ještě navíc podpořily restrikce ze strany USA.

I navzdory období pandemie jsou prognózy do budoucna optimistické. I nadále lze očekávat meziroční růst. Mezi lídry v poptávce po mobilních telefonech vede Čína, která by jen v letošním roce měla představovat 25 % celosvětových výnosů z prodeje. Hned za Čínou se umísťují USA následované Brazílií, Indií a Japonskem. Odhady také ukazují, že poroste i průměrná cena mobilních telefonů. Ta by se měla v roce 2021 pohybovat kolem částky 351 amerických dolarů (zhruba 7 300 Kč).

