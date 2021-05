Twitter možná přidá k srdíčkům další reakce [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 30. 5.

Před několika měsíci jsme vás informovali, že si Twitter pohrává s rozšířením reakcí na příspěvky. Jane Manchun Wong objevil první náznaky nových možností, ale jak je vidět na obrázku níže, vše je zatím rozpracované. Ještě například nesedí ikony pro některé reakce. Kromě toho budou pravděpodobně animované.

Původní článek 27. 3.

V roce 2015 změnil Twitter původní označení příspěvků na své sociální síti na srdíčka, dříve zde byla možnost označení jako oblíbené. V lednu minulého roku představil reakce v soukromých zprávách, kde se nabízí také srdíčka, ale i palce nahoru a dolů, plamínek, smutný smajlík, smějící a udivený. Zřejmě se chystá další změna.

Srdíčka a další reakce

Na některých sociálních sítích, jako třeba Facebook, se nabízí několik možností reakcí. V tuto chvíli Twitter poskytuje jen srdíčka, ale v rámci zjišťování zpětné vazby od uživatelů se objevuje otázka, která zobrazuje dva druhy rozšířených reakcí. V obou se nabízí srdíčka a dalších několik možností, jako třeba emoji vyjadřující údiv, smích, zamyšlení, smutek, podporu a rozhněvanost.

Zatím tedy jen prozkoumává zájem uživatelů a jestli by volili jednu nebo druhou sadu emoji. Současně se ale uživatelů ptá, co by si mysleli, kdy jejich příspěvek byl označen negativně. Je tedy vidět, že se zajímá i o případný dopad. Samozřejmě je otázkou, jestli se vůbec rozhodne k testování. Zatím je vše na úrovni prozkoumávání zájmu uživatelů.

Twitter už dávno není tou sociální sítí, kvůli které uživatelé museli zvažovat, co vlastně napíší do 140 znaků. Dnes je limit větší a možnosti jsou širší, například lze vytvořit vlákno. Další změna nemusí být zrovna vítána. Nyní si musíme počkat na beta verzi, jestli nabídne nový typ reakcí.

