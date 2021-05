Spotify představilo plnou podporu pro Apple Watch

Spotify udělalo radost nejednomu majiteli Apple Watch. Po letech konečně umožní uživatelům stahovat, přehrávat skladby, alba, seznamy skladeb a podcasty.

Majitelé Apple Watch a zároveň uživatelé Spotify nebyli schopni doposud stahovat písničky do svých hodinek a pro přehrávání skladeb vždy potřebovali připojení k internetu. Tomu je konec. Abyste ale mohli nové funkce využívat, musíte mít předplatné a watchOS 7 (nebo novější systém). Švédská hudební streamovací služba již tuto funkci dříve nabídla zařízení Fitbit, hodinkám od Samsungu a dalším chytrým hodinkám.

Stahovat skladby, playlisty, alba a další obsah do Apple Watch je opravdu jednoduché. Stačí na hodinkách najít hudbu/podcasty, které chcete stáhnout. Vyberte obsah a stiskněte tři tečky (…) a klepněte na možnost „Stáhnout do Apple Watch“. Stav stahování pak najdete v sekci Stahování. Po stažení seznamů skladeb, alb nebo podcastů z vaší knihovny se vedle jejich názvů zobrazí malá zelená šipka.

Díky offline podpoře na Apple Watch mohou uživatelé také používat Siri k přehrávání skladeb přímo ze Spotify, podobně jako na iPhonu. Kvalita přehrávání z Apple Watch bude činit 96 kbps a funkce bude dostupná v následujících týdnech.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!