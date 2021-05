Rugged Keychain je nové užitečné příslušenství pro AirTag

Je asi jasné, které příslušenství bude letos od Applu nejprodávanější – AirTag. Relativně levné příslušenství, které nabídne spoustu muziky. Bylo také jen otázkou času, než výrobci třetích stran dorazí se svým příslušenstvím přímo pro AirTag.

Společnost Nomad jeden takový doplněk představil. Jedná se o Rugged Keychain a dodávat se začne v srpnu. V rámci předobjednávek máte příležitost jej získat za 29,95 dolarů (cca 643 Kč), v běžném prodeji pak bude za 39,95 dolarů (858 Kč). A o co se přesně jedná?

Rugged Keychain chrání AirTag v polykarbonátovém pouzdru, které lze připevnit na klíče, tašky a také na obojky pro domácí mazlíčky, což je cílová skupina. Máme zde dvě možnosti krytu – vodotěsnou zadní část IP67 a zadní část reproduktoru. Nomad také nabízí volitelnou doplňkovou funkci, která vám umožňuje vygravírovat jméno vašeho domácího mazlíčka a telefonní číslo na část z nerezové oceli. AirTag tak v podstatě přeměníte na ID vašeho pejska nebo kočičky.

Nomad již prodává několik doplňků pro nový lokalizátor od Applu. V nabídce má například Leather Loop a Leather Keychain za 19,95 dolarů a 29,95 dolarů. Můžete si také zakoupit řemínek na brýle pro AirTag za 29,95 dolarů, který se připevní k jakémukoli páru brýlí nebo slunečních brýlí.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!