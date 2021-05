Redmi Note 8 (2021) oficiálně, o dva roky později s drobnými změnami

Redmi Note 8 (2021); Zdroj: Redmi

Některé společnosti vydávají tolik mobilů, že se není čemu divit, když začnou používat opakovaně názvy, případně k nim ještě přilepí rok vydání, aby bylo jasno, o jak nový model se jedná. Tentokrát zde máme novinku, která navazuje na model z roku 2019.

Jedna viditelná změna

Pokud byste vzali Redmi Note 8 z roku 2019 a letošní novinku, tak budete velmi dlouho hledat, co se vlastně změnilo. Pozornému oku ale neunikne, že Redmi Note 8 (2021) má místo microUSB konečně USB C konektor. Naštěstí to není jediná změna.

Redmi Note 8 (2021) přichází s jiným procesorem. Společnost vyměnila Snapdragon za procesor Helio G85 od společnosti Mediatek. To je celý výčet novinek a změn, pokud tedy nepočítáme, že nebude verze s 6 GB RAM. Co se týče softwaru, tak mobil nezůstal s Androidem 9. Rovnou je zde použit Android 11 s nadstavbou MIUI ve verzi 12.5.

Bohužel zatím není stanovena cena a ani dostupnost. Na to vše si budeme muset počkat, ale vzhledem k tomu, že se mobil objevil na globálních stránkách společnosti, lze Redmi Note 8 (2021) očekávat i v Česku.

Specifikace Redmi Note 8 (2021)

displej: 6,3 palců, IPS LCD, 2340 x 1080 pixelů, 19.5:9, Gorilla Glass 5

procesor: Helio G85

RAM: 4 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8, Dual Pixel PDAF 8 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 120° 2 MPx, f/2.4, makro 2 MPx, f/2.4, hloubka ostrosti přední – 13 MPx, f/2.2

3.5mm jack, USB C

čtečka otisků prstů, IR senzor

Wi-Fi ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, AptX HD, LDAC, A-GPS, NFC

P2i

Android 11 + MIUI 12.5

rozměry: 158,3 x 75,3 8,35 mm, 190 gramů

baterie: 4000 mAh + 18W nabíjení

Zdroj: fonearena.com



