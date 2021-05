Realme představilo levná sluchátka a kapesní reproduktor

Společnost Realme představila nové produkty Watch 2 Pro, Buds Wireless 2, Buds Wireless 2 Neo a Pocket Bluetooth Speaker. Pojďme se podrobněji podívat na Realme Buds Wireless 2 Neo a Pocket Bluetooth Speaker.

Realme kromÄ› výše tří produktĹŻ pĹ™edstavilo takĂ© ještÄ› jedna sluchátka. Jedná se o Buds Wireless 2 Neo. Tento kousek pĹ™icházĂ­ ve tĹ™ech barvách Kandi Black, Kandi Green a Kandi Blue. Cena byla stanovena na 23,9 dolarĹŻ, tj. cca 513 KÄŤ bez DPH. V prodeji pak sluchátka budou od 6. ÄŤervna 2021.Â

PoslednĂ­m produktem, kterĂ˝ spoleÄŤnost pĹ™edstavila, je novĂ˝ reproduktor Pocket Bluetooth Speaker. Ten pĹ™icházĂ­ s kompaktnĂ­m designem a váhou pouhĂ˝ch 113 gramĹŻ. K dispozici je 3W reproduktor Dynamic Bass Bosst Driver. NabĂ­zĂ­ takĂ© stereofonnĂ­ párovánĂ­, tĹ™i pĹ™edvolby ekvalizĂ©ru nebo 88ms nĂ­zkou latenci.Â

S reproduktorem budete moci takĂ© telefonovat, a to dĂ­ky zabudovanĂ©mu mikrofonu. Máme zde ale i odolnost proti stříkajĂ­cĂ­ vodÄ› (certifikace IPX5) nebo baterii s kapacitou 600 mAh. Akumulátor by mÄ›l zaruÄŤit aĹľ šestihodinovĂ˝ poslech. VĂ­tanĂ˝ je i USB-C port.Â

Reproduktor bude v prodeji v barvách Classic Black a Desert Grey s cenou 19 dolarĹŻ, tj. cca 408 KÄŤ bez DPH. Prodej bude zahájen velmi brzy.Â

Zdroj: fonearena.com

