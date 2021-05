Oppo přináší další 5G telefon A53s

Nabídku levných 5G telefonů rozšiřuje čínská společnost Oppo, která vypouští do oficiálního prodeje model A53s ve dvou hardwarových konfigurací. Ani jedna varianta po přepočtu nepřekračuje hranici 5 000 Kč, takže nejen prodejní cena by mohla být velkým lákadlem. Ovšem to se neobejde bez řady nutných kompromisů po stránce základní výbavy.

Když výbavu brzdí cena

Do přední část byl nasazen 6,52palcový displej s HD+ rozlišením a tradiční výřez vyplňuje 8megapixelový senzor. V hardwarové části se objevuje obyčejný procesor Dimensity 700 od MediaTeku po boku 6/8GB operační paměti RAM nebo 128GB uživatelské úložiště, které k dobru podporuje až 2TB paměťové microSD karty. Vzhledem k nenáročným prvkům může baterie o velikosti 5 000 mAh zajistit až nadstandardní výdrž.

Zadní straně lze připsat jen tři fotoaparáty ve složení snímačů 13 + 2 + 2 MPx a LED blesk pro přisvětlení záznamů. Uvnitř běží vlastní rozhraní ColorOS 11.1 postavené na Androidu 11. Mezi ostatní vlastnosti můžeme ještě zařadit zmiňovanou podporu 5G sítí, funkci dual-SIM či boční čtečku otisků prstů. Nakonec prodejní pulty budou nabízet dvě barevné verze (černá, modrá) za 4 327 Kč, resp. 4 902 Kč za vyšší konfiguraci.

Zdroje: oppo.com, gsmarena.com



