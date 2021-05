Nadělte ke dni matek dárek z řady produktů Microsoft se speciální slevou až 62 % [sponzorovaný článek]

Den matek se blíží a k této příležitosti připravil internetový obchod Godeal24 speciální nabídku produktů Microsoft se slevou až 62 %. Za fantastické ceny tak můžete získat například operační systém Windows 10, nebo balíky Office 2016 a 2019.

Produkty Microsoft ke dni matek za skvělé ceny!

Ačkoliv by se mohlo zdát, že věnovat dárek vaší mamince v podobě operačního systému Windows, nemusí být tak úplně to pravé, opak je pravdou. Možná maminka vlastní notebook, nebo počítač, který ještě běží na starém systému a nový by se tak mohl hodit. Internetový obchod Godeal24 myslel i na tuto příležitost a k ní připravil speciální slevovou nabídku. Díky té můžete získat například licenci Windows 10 Pro za skvělou cenu 189 Kč.

Pokud vás tato nabídka zaujala, tak rozhodně neváhejte. Je časově omezená a jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív ….. Kompletní nabídku produktů Microsoft naleznete v internetovém obchodě Godel24.

Speciální nabídka produktů Windows 10 a Office 2016 a 2019 (není potřeba slevový kupón)

Windows 10, Windows server a SQL server se slevou 50 %, použijte kupón: SGO50

Operační systém Windows 10 se slevou 62 %, použijte kupón: SGO62

Produkty Project, Visio a Office 365 se slevou 55 %, použijte kupón: SGO55

Pakliže vás nabídka zaujala, neváhejte, zásoby v rámci této akce jsou omezené. V případě, že narazíte na jakýkoliv problém s objednávkou, nebo budete mít jen dotaz, kontaktujte podporu na této adrese: service@godeal24.com.



