Apple představí iPad mini až na podzim

Velmi respektovaný analytik Ming-Chi Kuo, který se poslední roky věnuje zpravidla jen společnosti Apple, vydal další zajímavou zprávu. Podle něj představí Apple svůj první skládací iPhone už v roce 2023. Ve stejné zprávě také uvádí zmínky ohledně iPadu mini. Údajně dodavatel dotykového panelu prozradil, že iPad mini dorazí ve druhé polovině letošního roku.

V dubnu představil Apple nejnovější generaci řady iPad Pro, který dorazil s novým mini-LED displejem, procesorem M1 a podporou 5G. Původně se mělo za to, že ve stejný den společnost představí také mini variantu.

Zdá se ale, že malý iPad dorazí až na podzim. Už dříve Ming-Chi Kuo uvedl, že Apple pracuje na iPadu mini s 9palcovým displejem. Optimisticky se očekává, že bude vypadat jako menší verze iPadu Air, akorát s menšími rámečky kolem displeje a Touch ID se přesune do bočního tlačítka.

Zdroj: 9to5mac.com

