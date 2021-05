Galaxy Tab S8 řada: unikly hardwarové specifikace a ceny

KorejskĂ© informaÄŤnĂ­ weby pĹ™išly s ĂşdajnĂ˝mi specifikacemi pĹ™ipravovanĂ© Ĺ™ady Samsung Galaxy Tab S8. V rámci tĂ©to Ĺ™ady majĂ­ dorazit hned tĹ™i modely – Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra. Co mohou nabĂ­dnout?

Dle všeho by všechny tyto modely měly přijít s obnovovací frekvencí 120 Hz. Základní model S8 nabídne 11palcový LCD displej s boční čtečkou otisků prstů, S8+ pro změnu 12,4palcový Super AMOLED displej, a S8 Ultra největší 14,6palcový Super AMOLED s poměrem displeje k tělu až 92 % (minimální rámečky).

NejvÄ›tší varianta Ultra bude vybavena duálnĂ­mi pĹ™ednĂ­mi fotoaparáty ve sloĹľenĂ­ 8 Mpx + 5 Mpx. Dále nabĂ­dne velkou kapacitu baterie, konkrĂ©tnÄ› 12 000 mAh. SouÄŤasnĂ© informace pouze naznaÄŤujĂ­, Ĺľe tablety nabĂ­dnou nejrychlejší procesory novĂ© generace, ale pravdÄ›podobnÄ› budou napájeny Snapdragonem 888. Nutno podotknout, Ĺľe všechny varianty budou podporovat S Pen s ultra nĂ­zkou latencĂ­, magnetickĂ© pĹ™ipojenĂ­ a Air akce pro rychlĂ© ovládánĂ­.Â

Podle informacĂ­ by ceny mÄ›ly zaÄŤĂ­nat následovnÄ›:Â

K dispozici budou Wi-Fi, 4G a 5G varianty. K představení by mělo dojít v průběhu srpna letošního roku.

Zdroj: fonearena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!