Oppo představilo sluchátka Enco Free2

SpoleÄŤnost Oppo, kromÄ› Ĺ™ady Reno6, pĹ™edstavila takĂ© nejnovÄ›jší bezdrátová sluchátka Enco Free2. Jedná se pochopitelnÄ› o nástupce pĹŻvodnĂ­ Ĺ™ady Enco Free, která byla pĹ™edstavena v prosinci 2019. NejvÄ›tší novinkou je, Ĺľe sluchátka mohou dosáhnout hloubky 42dB, a to dĂ­ky aktivnĂ­mu potlaÄŤenĂ­ hluku.Â

Výrobce ve své tiskové zprávě uvedl, že použil tříjádrový čip pro redukci šumu, jenž v praxi výrazně zlepšuje výkon při procesu redukce a dosahuje velmi dobrého výsledku. Kromě toho sluchátka nabízí Bluetooth 5.2 s nízkou latencí, Dynaudio pro vyladění zvuku a herní režim s nízkou latencí (latence 94 ms).

Máme zde ale tĹ™eba mikrofony, kterĂ© majĂ­ vylepšenĂ˝ algoritmus a lĂ©pe dokáží bojovat se zvuky vÄ›tru. BÄ›hem telefonnĂ­ho hovoru pak poslouží AI potlaÄŤujĂ­cĂ­ šum. HodĂ­ se ale takĂ© dotykovĂ© ovládánĂ­ pro regulaci hlasitosti a pĹ™ehrávánĂ­ hudby. V balenĂ­ budou k dispozici tĹ™i velikosti špuntĹŻ, takĹľe se nemusĂ­te bát, Ĺľe by vám sluchátka nepasovala do designu vašich uší.Â

Pokud budete mít zařízení od výrobce Oppo, dokáží se sluchátka spojit ihned po otevření pouzdra. Vydržet by pak měla až 30 hodin (s dobíjecím pouzdrem) a 6,5 hodiny bez pouzdra. Pro nabíjení pouzdra poslouží USB-C. Nutno podotknout, že tu máme certifikační ochranu IP54, takže se nemusíte bát potu nebo prachu. Oppo Enco Free2 budou v prodeji ve variantách Galaxy White a Midnight Black. Prodávat se budou za 93,8 dolarů, cca 2 000 Kč bez DPH. Prodej startuje 5. června v Číně.

Zdroj: fonearena.com

