Apple Watch Series 7 na prvním detailním renderu

Na internetu se objevil zajímavý render údajných Apple Watch Series 7. Přišel s ním Jon Prosser, který jej sdílel prostřednictvím svého twitterového profilu. Nutno podotknout, že jde o důvěryhodného leakera, který se na Apple produkty přímo specifikuje.

Podle jeho sdílených renderů budou mít chytré hodinky sedmé generace nový design. Můžeme se těšit na ploché hrany a novou zelenou barvu. Pokud je to pravda, design by koncepčně více odpovídal iPhonu, iPadu a iMacu. Stejný plochý design se prý chystá i u MacBooku Pro, jenž dorazí později v tomto roce.

Apple Watch Series 7 budou údajně obsahovat ploché hrany místo zaoblenějšího vzhledu, které tu s námi jsou už od první generace hodinek. Celkový tvar však bude stále čtvercový. Prvotní zprávy hovořily o kruhovém zpracování, ale od této myšlenky, zdá se, Apple upustil.

Ploché hrany a tenčí konstrukce by mohly vést k pohodlnějšímu nošení. Společnost obvykle představuje hodinky na podzim. Do té doby se může opravdu spoustu souvislostí změnit.

