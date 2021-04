Surface Laptop 4 přichází o Cobalt Blue variantu, zato nabízí nové čipy

Společnost Microsoft oficiálně představila nový Surface Laptop 4. Ten přichází opět ve 13,5 a 15palcových variantách. Ve skutečnosti je i samotný design velmi podobný tomu, který jsme viděli u modelu Surface Laptop 3. Máme tu také stejné porty USB 3.2 druhé generace (jeden USB-A, jeden USB-C a jeden Surface Connect).

Jediná věc, která se na designu změnila, je výběr barev. Surface Laptop 4 má tentokrát Ice Blue barvu, kterou jsme mohli vidět poprvé u Surface Laptop Go. Je ale smutné, že se letos nedočkáme Cobalt Blue varianty, která byla základem produktu od první generace. Jelikož jej Ice Blue nahrazuje, je dodáván látkou Alcantara. Celkově si pak můžete vybrat ze čtyř barevných variant – Platinum, Sandstone, Ice Blue, a Black.

Nutno však podotknout, že Cobalt Blue se ještě může v průběhu času ukázat. Microsoft totiž potvrdil, že bude barevné varianty rozšiřovat. Další novinkou je výběr procesoru. Tentokrát bude 13,5palcový i 15palcový model k dispozici s procesory Intel a AMD. Pokud jde o Intel, máte na výběr čipy 11. generace, včetně nové grafiky Iris Xe. Pokud se rozhodnete pro AMD, získáte procesory Ryzen 4000 Surface Edition, což jsou čipy poslední generace, ale Microsoft tvrdí, že jsou optimalizovány pro daný produkt.

Surface Laptop 4 si můžete nyní objednat v USA, Kanadě a Japonsku, přičemž cena startuje na 999,99 dolarech. První dodávky budou zahájeny 15. dubna. Na ostatní trhy dorazí počítač v průběhu příštího týdne.

Zdroj: neowin.net

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!