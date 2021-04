Kupte si 3D tiskárnu Artillery Hornet za 5 107 Kč a rovnou z českého skladu! [sponzorovaný článek]

3D tisk v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Přes respirátory až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však řeší dnešní nabídka, kde si skvělou tiskárnu můžete zakoupit již za 5 107 Kč, což je za jinak drahý nástroj pro 3D tisk opravdu skvělá cena!

Artillery Hornet 3D tiskárna model 2021 v akci!

Můžete si též vyrobit držadla na obličejové štíty. 3D tisk díky tiskárně nemusí však sloužit jen k ochraně před nákazou Covid 19, můžete si vyrobit spoustu různých doplňků do domácnosti, nebo si vytisknout plastové díly, které máte u vašich věcí rozbité a nemáte je čím nahradit, a to až do velikosti 220 x 220 x 250 mm. Lze tisknout prakticky všechno z podporovaných materiálů mezi které patří PLA, PETG a TPU.

Tiskárna Artillery Hornet překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 47 x 41 x 45 cm. Místa příliš nezabere a snadno si najde volné místo ve vaši pracovně. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat karty SD. Potěší také fakt, že tisk je tichý a že vám tato 3D tiskárna dorazí již z 95% před složená. Celé složení vám pak zabere tedy pouhé 3 minuty.

Originální Artillery Hornet je k dispozici ve spolupráci s partnerem na AliExpress nyní za pouhých 236 USD (v přepočtu asi 5 107 Kč). Tiskárnu obdržíte po zaškrtnutí Czech Republic z českého skladu, což je skvělé, neplatíte tedy žádné celní poplatky a doprava je zdarma. Kupujte ZDE.



