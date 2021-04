Spotify oficiálně spouští podporu „Hey, Spotify“

Zdroj: Dotekomanie.cz

Největší hudební streamovací službu Spotify přichází se skvělou funkcí. Nyní budete moci svůj seznam skladeb ovládat přímo prostřednictvím Spotify aplikace.

Spotify přichází s velkou novinkou

Neznamená to, že Spotify získává hlasového mini asistenta, ale hudební aplikace je nově schopna provádět jednoduché akce související s hudbou, jako je přehrávání vašeho oblíbeného umělce, alba nebo přepínání skladeb. Pro vyvolání asistenta stačí říct „Hey, Spotify“.

Spotify na svém oficiálním blogu uvedlo pět věcí, které potřebujete o novince vědět. Tak pojďme na to. V zásadě, jakmile je vaše aplikace aktualizována na nejnovější verzi, která funkci obsahuje, stačí přejít do sekce Hledat a klepnout na ikonu mikrofonu. To v praxi znamená, že dáváte Spotify povolení nahrávat zvuk nebo přistupovat k mikrofonu. Pak už jen stačí říct „Hey Spotify“ a zadat příkaz.

Dá se říci, že budete mít přístup k Spotify Voice odkudkoli v aplikaci, takže stačí říct něco jako „Hey Spotify, play Taylor Swift songs “ nebo „Hey Spotify, play the latest episode of This American Life podcast“. Asistenta můžete požádat o přehrávání skladeb, umělců, nálad a žánrů. Případně si můžete nechat přehrát podcastovou epizodu.

Pokud jde o ochranu osobních údajů, aplikace začne sbírat to, co říkáte, až v případě vyslovění spouštěcí fráze „Hey, Spotify“. Aplikace bude také indikovat prostřednictvím vizuálního nebo zvukového tónu v aplikaci, když obdrží váš příkaz. Aplikace však bude v pohotovostním režimu a bude poslouchat vaši spouštěcí frázi „zkrátka několiksekundové úryvky“, ale pokud frázi neuslyší, záznamy smaže.

Funkce se teprve pomalu rozšiřuje. Nejprve bude k dispozici v USA (pro Android uživatele) a poté i u nás.

Zdroj: androidcommunity.com

reklama reklama