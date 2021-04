Zdroj: standret z freepik

Pravděpodobně jste již zaslechli, že v úterý 20.4. bude Apple vysílat online svůj speciální jarní event, pojmenovaný jednoduše Spring Loaded. Kluci a holky z komunity GUG.cz mají ve zvyku pořádat k takovým příležitostem společné sledovačky – offline setkání, na kterých si s účastníky povídají o tom, co se asi chystá, na co se nejvíce těší, poté sledujíc stream a nakonec znovu diskutují o tom co viděli. Bohužel, letos zatím stále není možné pořádat offline setkání a tak v GUG.cz přesouvají tuhle akci do online prostoru, který se pro ně v uplynulém roce stal jakousi náhradní venue.

Spring Loaded

Samotná akce začne půl hodiny před oficiálním startem livestreamu Applu. Moderátoři si s vámi budou skrz chat povídat, společně budete hádat o co v eventu půjde a celkově se pokusí navnadit pocit, který dobře znají z původních offline sledovaček. Po skončení originálního Applího přenosu se moderátoři opět ujmou slova a pokusí se nasbírané informace shrnout a prodiskutovat je s ostatními v chatu.

A co se od eventu všeobecně čeká? Logo události, které připomíná jedním tahem nakreslené pestrobarevné jablko, nám dává tušit, že bude řeč o Apple Pencil a produktech, které jej podporují. Řeč je samozřejmě o iPadech, které by měly být tím hlavním a opravdu očekávaným produktem. Také se některé zdroje shodují v tom, že by Apple mohl alespoň chvilku mluvit o nějaké novější verzi Apple TV. Poslední hardwarový update přišel s rozlišením 4k už téměř před 4 roky. Mnozí tak očekávají novou verzi této šikovné krabičky, která by mohla umět například 120 Hz obnovovací frekvenci či podporu Apple Arcade. Očekává se toho ale ještě více. Takže pokud se chcete dozvědět vše jako první a hned o tom pokecat s dalšími lidmi, doražte v úterý v 18:30 na YouTube kanál GUG.cz!



Domů » Články » Sledujte jarní event Applu s komunitou GUG.cz

reklama reklama