Samsung má v plánech Galaxy A82

Téměř dva roky společnost Samsung nechala v nabídce model Galaxy A80 a nejnovější zprávy začínají ve velkém hovořit o jeho přímém nástupci s názvem Galaxy A82, který začíná sbírat všechny potřebné certifikace. Po provedeném benchmark testu u Geekbench a zápisu do databáze Bluetooth SIG přináší aktuální informace také Google Play Console.

Zlatá střední cesta

Jihokorejský gigant by měl do chystaného zařízení dostat displej s rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů a hustotou pixelů 450 PPI. Do vnitřní části bez debat vměstnají osmijádrový procesor Snapdragon 855+ od Qualcommu, k němuž se váže grafický čip Adreno 640 nebo modem pro podporu sítí 5. generace. Zatímco Google počítá s 6GB operační pamětí RAM, tak Geekbench už dříve uvnitř identifikoval 4GB paměť.

Přední selfie kamerka najde místo v proděravěném otvoru uprostřed, přičemž o zadní části momentálně neznáme jedinou informaci. Nicméně známý Evan Blass nedávno prozradil, že hlavní fotoaparát bude funkční na „dvojité použití“. To by mohlo opět znamenat nějakou mechanizaci jako u poslední generace. Nakonec můžeme dodat, že softwarovou stránku zastoupí operační systém Android 11, ke kterému nepochybně připojí vlastní rozhraní One UI.

