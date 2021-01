Zdroj: Ulefone.com

Ulefone uvádí Note 10 s Android Go

Čínská společnost Ulefone zařazuje nový model s názvem Note 10 do aktuální produktové nabídky. Telefon na první pohled by si klidně mohl najít cestu mezi konkurenty v rámci střední třídy, ale to více méně nedovoluje podprůměrná vnitřní výbava. Nicméně po stránce designového zpracování zaujme méně náročné uživatele, kteří budou hledat zařízení v nižším segmentu mobilního trhu.

Průměr, ale slušný

Do čela se postaví 6,52palcový HD+ displej s 8megapixelovou kamerkou ve „Waterdrop“ výřezu. Hardwarová stránka byla sestavena z osmijádrového čipu SC9863A od Unisoc, 2GB operační paměti RAM nebo 32GB interního úložiště, které podporuje alespoň paměťové microSD karty do výše 128 GB. Celkovou výdrž určuje 5 500mAh baterie podporující technologii 10W nabíjení.

Zadní část disponuje trojicí fotoaparátů poskládanou z 8 + 2 + 2 MPx senzoru a přisvětlovacím LED bleskem. Příjemným překvapením je přítomný skener otisků prstů. Uživatelským rozhraním doprovází systém Android 11 ve speciální Go edici, která byla ušetřena od dalších softwarových příkras. Vše uzavírá 3,5mm jack pro sluchátka, starší microUSB port či funkce dual-SIM. Na pulty se dostanou tři barevné varianty – černá, červená, zelená. Doporučená prodejní cena začíná u hranice 3 220 Kč.

