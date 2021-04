Lenovo na svět přivede tři nové tablety

Zdroj: Lenovo

Společnost Lenovo hodlá rozšířit rodinu tabletů rovnou o tři nové přírůstky a pravděpodobně by k tomu mělo dojít již v nejbližších dnech. Naznačují to aktuální zprávy z kuloárů, které přibližují modely Xiaoxin Pad Plus, Yoga Pad Pro a Yoga Duet 2021. Dobrou zprávou pro začátek je to, že čínský výrobce přenese tyto novinky i do celosvětového prodeje, akorát pod odlišnými názvy.

Žádná ořezávátka

Xiaoxin Pad Plus nese kódové označení TB-J607Z a k dispozici zřejmě bude pouze jediná WiFi varianta. Do zemí mimo domovskou Čínu se dostane jako nová generace řady Tab P. Uvnitř poběží operační systém Android 11. Druhý model Yoga Pad Pro (YT-K606F) v našich končinách poznáme pod názvem Yoga Tab 13, který získá 13palcový displej s rozlišením 2 160 x 1 250 pixelů.

Výkon dodá procesor Snapdragon 870 od Qualcommu po boku 8GB paměti RAM a 128GB úložiště. Softwarovou výbavu také zaštítí systém Android 11. Dnešní mozaiku doplňuje Yoga Duet 2021 se dvěma různými procesory od Intelu. Zařízení typu 2 v 1 v portfoliu nahradí předchozího zástupce a ten šel do světa jako Yoga Duet 7i. Výbava nabídne čipset Core i5-1135G7 nebo i7-1165G7. Nakonec k tomu ještě přidají systém Windows, až 16GB paměť RAM a 1TB úložiště.

