iOS 15 může nabídnout přepínání ikon do tmavého režimu a nový designový jazyk

Pokud vám vrtá hlavou, jak bude vypadat vizuální design Applu v nadcházejících letech, možná pro vás máme velmi dobrou ilustraci. Zahraniční server TheNextWeb přišel s velmi zajímavými vzhledy, které vychází z reálných podkladů.

iOS 15

Například design aplikace Apple Music for Artists. Tuto novou ikonu v iOS poprvé spatřil uživatel Redditu DimVI. Design velmi okatě vychází z některých ikon systému macOS Big Sur. Konkrétně jde o důraz na větší hloubku, které dává novému logu aplikace trojrozměrnější vzhled.

I když nemůžeme s jistotou říci, že se jedná o skutečně novou ikonu pro budoucí iOS, Apple už několikrát podobné experimenty zkoušel. V loňském roce udělal podobnou věc s logem App Store Connect. I zde byl použit stejný designový jazyk, tedy ikona tlačila důraz na hloubku. Je tedy jisté, že do budoucna by se rád Apple vyhnul plochému designu a přešel na výkonnější a efektivnější designový jazyk.

Zajímavé na těchto dvou ikonách (Apple Music for Artists a App Store Connect) je barevné schéma. Zatímco logo App Store Connect si zachovalo stejné pozadím, ikona Apple Music for Artists přešla na jasně bílou. Jedním z možných vysvětlení je návaznost na funkčnost tmavého režimu. Myšlenka spočívá v tom, že pozadí ikon by se mohlo přepnout na černý podklad, což by bylo chytré.

Vše je ale potřeba brát s nadhledem, respektive s odstupem. Ačkoliv Apple chystá v iOS 15 redesign, nutně se nemusíme dočkat podobného harakiri, které jsme nyní popisovali. Ale budu upřímný – byl bych překvapen, kdyby podobnost mezi těmito ikonami byla zcela náhodná. Dle mě se jedná o designový jazyk pro iOS 15.

